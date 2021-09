Koulibaly, Nino D’Angelo gli dedica una canzone: effetto da brividi – Video

Koulibaly fa sognare i tifosi napoletani, specialmente uno Nino D’Angelo che gli dedica una canzone. Di seguito il video.

La gara di ieri tra Juventus e Napoli è stata un sali e scendi di emozioni, infatti dopo un inizio non troppo convincente della squadra partenopea, la formazione di Spalletti si è ripresa alla grande arrivando a vincere contro i bianconeri, che rimangono ad un punto conquistato in tre partite. Mentre c’è quest’aria di preoccupazione a Torino, a Napoli si festeggia in diversi modi. Il più bello forse è quello di Nino D’Angelo che ha fatto venire la pelle d’oca a tutta la tifoseria del azzurra.

La dedica di Nino D’Angelo a Koulibaly

Ieri si è disputata la partita Napoli – Juventus che si è conclusa sul risultato di 2 a 1 in favore degli azzurri. La partita è iniziata in malo modo per la formazione partenopea che per uno sbaglio di Kostas Manolas è costato il momentaneo vantaggio bianconero. La Juventus poi non è riuscita a concretizzare il risultato e si è fatta prima recuperare da Politano che ha messo a segno il gol del 1 a 1; infine negli ultimi minuti di gioco ci ha pensato Koulibaly a mettere dentro la rete del 2 a 1. Il gol del franco-senegalese ha fatto impazzire tutti i tifosi, che sono corsi sui loro profili social per esultare. Ma tra tutti i fans ce né uno un po’ più particolare degli altri si tratta del cantante Nino D’Angelo che non ha resistito e ha riproposto la canzone dedica per il difensore pilastro del Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli-Juve, Anguissa festeggia sui social: stoccata per Chiellini e Bonucci?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli Juve, Manolas sbaglia e tifosi furiosi “Che cambi mestiere”

Il cantante napoletano è un supporter sfegatato della squadra guidata da Luciano Spalletti, e aveva già fatto questa dedica al difensore classe 91, e quale migliore occasione se non ieri per condividerla nuovamente? Proprio al gol della vittoria contro i rivali bianconeri, insomma Nino D’Angelo ha fatto venire i brividi a molti tifosi del Napoli che avranno sicuramente cantato insieme a lui la canzone di Koulibaly. Di seguito il video della canzone.

PER IL VIDEO >>> clicca qui