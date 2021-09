Il dramma di Diletta Leotta: “Pensavo che la mia vita fosse finita”

Diletta Leotta torna a parlare della tragedia delle foto rubate e messe in rete: la confessione della giornalista di Dazn.

Non solo calcio e grandi esperienze. Diletta Leotta, suo malgrado, è stata protagonista qualche anno fa di una violazione della privacy molto grave. Anche lei, una delle conduttrici più amate in ambito di trasmissioni sportive, è stata in passato vittima di violenza, anche se non fisica e diretta. Chi infatti ha dimenticato il caso delle foto rubate e pubblicate in rete senza il suo consenso?

Una bruttissima vicenda che rischiò di farle perdere tutto ciò che aveva guadagnato in termini di professionalità e credibilità. Essere una sex symbol in un mondo ad alto testosterone come quello del calcio non è stato semplice all’inizio per Diletta, che aveva dovuto lavorare sodo per farsi accettare non solo per le curve, ma anche per le competenze.

E alla fine, quando sembrava avercela fatta, l’hackeraggio subito le aveva quasi mandato in frantumi un intero lavoro, esponendola non solo a insulti da parte di invidiosi e non solo, ma anche un aumento dei cori da stadio e tanta cattiveria da parte di altre donne. Una vicenda che avrebbe potuto abbatterla del tutto, ma che invece l’ha rafforzata, anche se non è stato per nulla semplice, come confessato in un’intervista al programma Buoni o cattivi.

Diletta Leotta: le foto che potevano costarle la carriera

Per la prima volta Diletta ha scelto di aprire il suo cuore e ha parlato di quella tremenda esperienza, quella violazione della privacy che l’ha fatta molto soffrire. Una vicenda che ricorda benissimo. Tutto iniziò quando un amico le disse che stavano girando delle foto strane su di lei. Sicura di sé, rispose che non poteva essere io, pensando si trattasse di fotomontaggi.

Dopo aver ricevuto la prima foto, però, il mondo le è caduto addosso: “Ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro, credo per più di dieci minuti“. Il momento è stato tragico. “Ho pensato che la mia vita fosse finita“, ha proseguito Dileltta, che credeva di non poter nemmeno più uscire di casa. Tutti l’avrebbero infatti fissata, magari immaginandola nuda.

In alcune di quelle foto era anche minorenne, si trattava di scatti privati fatti con grande ingenuità, davanti a uno specchio, dopo la doccia. Foto che non aveva mai inviato a nessuno e che aveva lasciato sul suo computer. Fortunatamente, da quella triste vicenda è riuscita a venir fuori con più forza di prima. Ma la violazione rimane, e anche il ricordo indelebili di giornate molto buie.