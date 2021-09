Melissa Satta al Club, che risposta alle critiche: “Io come la Juve” – FOTO

Alla prima puntata di Sky Calcio Club, Melissa Satta ruba la scena ma riceve tante critiche: la sua risposta pungente sui social.

Alla terza giornata di campionato è tempo anche di nuovi programmi sportivi. Anzi, nuovi non è il termine adatto, poiché Sky Calcio Club è ormai un’istituzione della domenica sera per gli abbonati all’emittente televisiva. Fabio Caressa da diversi anni è il protagonista della trasmissione, conduttore e condottiero del tavolo più amato dagli appassionati di calcio.

Alla prima puntata della stagione, il giornalista di Sky ha presentato anche il nuovo volto femminile che a differenza delle scorse edizioni è una showgirl ed ex velina. Chi meglio di Melissa Satta può parlare di calcio e svolgere il ruolo di spalla di Caressa al Club? Infatti, la modella italo-americana – è nata a Boston, negli Stati Uniti – è un’ex calciatrice e ha frequentato per diverso tempo alcuni calciatori come Bobo Vieri e soprattutto Kevin Prince Boateng, con il quale ha rotto definitivamente non molto tempo fa.

Per la prima puntata della trasmissione, Melissa ha avuto qualche problema secondo gli spettatori, ma la risposta è arrivata puntuale sui social.

Melissa Satta spiega sui social: “Ancora in fase di rodaggio” – Foto

La showgirl ha brillato di luce propria con il suo fascino elegante, il suo charme invidiabile. Tuttavia, secondo diversi appassionati del programma non era adeguata al ruolo che ha ricoperto. Sono tanti gli utenti che hanno criticato la scelta di Sky di non puntare su una giornalista del team, come Federica Masolin o altre. “Un insulto alla meritocrazia“, scrive qualcuno.

Leggi anche >>> Giulia Amodio no-vax? La moglie di Sensi: “Ognuno è libero…”

#MelissaSatta a #skycalcioclub è un insulto a tutte quelle donne che hanno studiato,appassionate e competenti in materia di sport Bisogna mettere per forza la bella senza badare mai alla sostanza La meritocrazia una cosa sconosciuta#SkySport — (@Cmarti_10) September 12, 2021

Anche Melissa Satta è cosciente di non esser stata ancora all’altezza della situazione, ma non si perde affatto d’animo. L’emozione per la prima puntata era molta, ma sa bene che può migliorarsi e riuscire a convincere il pubblico da casa: “Grazie per la pazienza e l’aiuto. Sono un po’ come la Juve, ancora in rodaggio…“