Napoli, Juventus battuta due volte: superato il record in Serie A

Nessuno meglio del Napoli in Serie A: battuto definitivamente il record di Milan e Juventus, proprio nella sfida contro i bianconeri.

Inarrestabile in Italia e in Europa. Il Napoli ha battuto la Juventus due volte nel big match della terza giornata di Serie A. Non solo sono arrivati i tre punti grazie alla rete di Koulibaly al 85′, ma è stato superato anche il record che i bianconeri detenevano in campionato assieme al Milan.

Luciano Spalletti prosegue il trend positivo cominciato da mister Gattuso e tra le migliori leghe europee continua a mantenere il record assieme a Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Napoli, 29 partite di fila in gol: è record in Serie A

Da 29 partite consecutive di Serie A il Napoli trova sempre la via del gol e ora il record è stato finalmente raggiunto. Infatti, gli azzurri nella seconda giornata di campionato avevano eguagliato Milan e Juventus, ma con la vittoria sui bianconeri al Maradona è arrivato il sorpasso decisivo. Ora, per la squadra di Spalletti non c’è più nessun avversaria da battere, ma sarà importante vedere se i ragazzi continueranno a segnare almeno un gol a partita e per quanto tempo continueranno a battere il proprio primato, che coincide con quello di Serie A.

Inoltre, tra le cinque migliori leghe europee, il Napoli continua a mantenere lo stesso andamento di Bayern e Borussia Dortmund. I tre club sono gli unici ad aver segnato in ogni gara del proprio rispettivo campionato nell’anno solare 2021. Ovviamente, la squadra partenopea ha giocato qualche partita in più per via delle partecipanti in Serie A, maggiori di quelle della Bundesliga. Tuttavia, le due tedesche hanno segnato molte più reti nello stesso lasso di tempo.