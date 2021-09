Liga Santander, record storico in Atletico Madrid – Espanyol

Partita al cardiopalma quella tra Atletico e Espanyol. I colchoneros passano in svantaggio ma poi ribaltano la situazione: battuto un record storico per la Liga.

L’Atletico Madrid torna in testa alla Liga. In attesa del recupero di Siviglia-Barcellona, adesso, i colchoneros condividono la vetta della classifica con il Valencia di Bordalás, primo a 10 punti. 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime 4 giornate per i campioni in carica. Un inizio niente male, soprattutto se si considera che l’unico stop in queste prime uscite si è verificato nello scontro con gli ultimi vincitori dell’Europa League del Villareal. Ancora decisivi i minuti di recupero per i ragazzi del Cholo Simeone. Prima l’autorete di Mandi contro il Villareal che è valsa il recupero di un pareggio insperato al 95esimo.

Oggi, invece, il gol di Lemar al nono minuto di recupero è stato determinate per la vittoria dell’Atletico sull’Espanyol. I padroni di casa, sono passati in vantaggio al 40esimo con un colpo di testa di Raul de Tomas. Poi, a undici minuti dalla fine Carrasco acciuffa il pareggio con un’azione personale. E, venti minuti più tardi, al nono minuto di recupero, sempre il belga serve a Lemar l’assist vincente per la rimonta. Il gol del francese regala la vittoria ai cochoneros e si candida a diventare il gol più tardivo nella storia della Liga Santander: un vero record.

!FINAL!: Espanyol 1 – Atl. Madrid 2. #LaLiga🇪🇸. Fecha 4. GOLES⚽: Raul de Tomas🇪🇦 / Yannick Carrasco🇧🇪, Thomas Lemar🇫🇷. RECORD | Thomas Lemar🇫🇷 convirtio el gol ganador mas tardio en TODA la historia de #LaLiga🇪🇦: 98’55”. pic.twitter.com/hGKXFtWHhq — All Sports Py (@AllSportsPy) September 12, 2021

Record Liga, Lemar segna al 99esimo: gli altri gol in “zona Cesarini”

Quello segnato da Lemar è sicuramente uno dei gol più tardivi della storia del calcio, ma non è l’unico. Nel nostro campionato, ad esempio, particolarmente significativo è l’episodio di Kevin-Prince Boateng, al tempo in forze al Sassuolo, che in un incontro col Cagliari di tre anni fa, segnò un rigore al minuto 98’48”. Sempre in Liga, il gol di Joan Jordan in un Eibar-Siviglia di due anni fa, al 98 ’50”. Mentre in campo internazionale di particolare rilevanza è la rete segnata da Neymar in un Brasile-Costa Rica del 2018, che, realizzato al minuto 96’48″. è diventato il gol più tradivo nella storia della Coppa del Mondo.

In ultima istanza, ma non per importanza, la punizione trasformata da Anderson Luís de Abreu Oliveira, meglio noto come “Anderson“, nello scontro valido per la promozione al campionato di prima divisione brasiliana tra Nautico Batata e Gremio. L’allora diciassettenne centrocampista brasiliano regalerà agli ospiti la gioia della vittoria al quindicesimo minuto di recupero, insomma allo scadere del “primo tempo supplementare”.

Mattia Maccarone