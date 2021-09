Pogba, mai nessuno come lui: stracciato un record

Il Manchester United batte 4-1 il Newcastle in casa. Spiccano le prestazioni di Ronaldo e Pogba: dopo 4 giornate il francese ha già stracciato un record.

Il Manchester United vola e lo fa sulle ali di Pogba e Ronaldo. Difficile, oggi, mettere in ombra la prestazione del fuoriclasse portoghese, tornato a Manchester dopo 12 anni. Soprattutto alla luce di una performance straordinaria, quale quella offerta da CR7 questo pomeriggio. Due gol nella prima ora di gioco per lui: insomma, niente male come ritorno. Ma i riflettori, oggi, non sono solo per il 7 dei Reds. Anche Paul Pogba si merita i palcoscenici.

Al centro delle voci di mercato delle ultime ore che lo vedrebbero molto vicino al Real Madrid nella prossima stagione, l’anno della scadenza del suo contratto, il francese, questo pomeriggio, ha offerto un’altra prestazione di alto livello contro il Newcastle. Sfornati 2 nuovi assist che, sommati agli scorsi 5, gli valgono un record senza precedenti nella storia della Premier League.

10 assist in Premier League nel 2021. 7 assist nelle prime 4 giornate di campionato. Nessuno come lui. In meno di 350 minuti Paul Pogba è entrato nella storia della massima serie inglese. Il centrocampista classe 1993 è entrato in 7 delle delle 11 azioni vincenti dei Reds, in questa prima parte di stagione, rendendosi protagonista di un inizio di campionato straordinario, grazie al quale la squadra di Solskjær, al momento, sta condividendo la vetta con il Chelsea di Thomas Tuchel.

L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle

Best midfielder in the world. pic.twitter.com/zi0x3bTxdw

Paul Pogba has 7 assists in 4 Premier League games.

If you don’t rate Pogba as one of the best midfielders in the world then your football knowledge is zero. 7 assist in 4games. pic.twitter.com/bWdzMZBXAs

Alcuni mostrano le statistiche di quello che, attualmente, risulta essere uno dei migliori centrocampisti d’Europa

Paul Pogba vs Newcastle United

Paul Pogba was a passing metronome in United’s game against Newcastle United. His defensive contribution was good as well.

He completed 103/113 passes, 12/17 long balls and grabbed 2 assists.

He now has 7 assists in 4 Premier League games so far! pic.twitter.com/uUZztT2cen

— Yash (@Odriozolite) September 11, 2021