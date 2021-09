Seria A, prima panchina a rischio: spuntano i possibili sostituti

Dopo sole tre giornate, già una panchina di Serie A sembrerebbe essere a rischio esonero, quella della Salernitana: i possibili sostituti.

Esonero alla Salernitana? Il campionato di Serie A è appena iniziato, ma già almeno una panchina sembrerebbe essere a rischio: quella della Salernitana, attualmente occupata da Fabrizio Castori. Tra le squadre più in difficoltà in questa primissima parte di campionato, oltre alla più blasonata Juventus, ci sono infatti il Cagliari di Semplici (già rassicurato dal presidente Giulini), lo Spezia di Thiago Motta e appunto la Salernitana di Castori.

Di tutte le venti formazioni del campionato, però, quella che ha dato le maggiori sensazioni di fragilità è stata proprio la formazione campana. Nonostante l’entusiasmo per l’arrivo di Franck Ribery, la situazione rimane drammatica, e non solo per le note questioni societarie. In tre partite i granata meridionali hanno già infranto un record non proprio invidiabile: sono la squadra che ha subito più reti nelle prime tre giornate di campionato nella storia della Serie A.

L’inizio è stato obiettivamente drammatico. In tre partite, la formazione di Salerno ha subito 11 gol: tre contro il Bologna al Dall’Ara, quattro in casa contro la Roma di Mourinho e altre quattro all’Olimpico Grande Torino contro gli uomini di Juric. Un ruolino di marcia a dir poco preoccupante, e che potrebbe essere aggravato dal prossimo arrivo della Salernitana. Urge un cambio di passo, ma se le cose dovessero proseguire così, è probabile che Castori possa presto essere sollevato dal suo incarico. E iniziano già a circolare i possibili sostituti.

Salernitana, esonero Castori: chi può sostituirlo

La responsabilità delle difficoltà della squadra di Salerno ovviamente non è un’esclusiva di Castori. La società non esiste in questo momento, e anche il mercato, al di là dello ‘sfizio’ Ribery, ha regalato al tecnico pochissima scelta di qualità e pochi uomini con esperienza in A (Gagliolo, Simy e pochi altri). Come sempre, però, i risultati potrebbero condannare l’allenatore.

Stando a quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Schira, sono tre i nomi attualmente sul taccuino della dirigenza granata per la Salernitana in caso di esonero. Un profilo di grande interesse è quello di Fabio Liverani, reduce da una deludente avventura al Parma lo scorso anno. In alternativa, si tiene d’occhio Davide Nicola, la scorsa stagione al Torino e grande esperto di salvezze.

Il nome più caldo potrebbe però essere un altro: quello di Rolando Maran. L’ex allenatore delGenoa, reduce da un’avventura a dir poco traumatica in rossoblù, potrebbe garantire continuità con la mentalità di Castori, mettendoci però qualcosa in più dal punto di vista dell’esperienza nella massima serie.