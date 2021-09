Salernitana, preso Ribery: dalla moglie alla conversione religiosa, scopriamo assieme la storia dell’ultimo acquisto granata.

Frank Ribery è un nuovo giocatore della Salernitana. La fumata bianca è arrivata ieri pomeriggio. Il 38enne francese, l’anno scorso in forze alla Fiorentina, ha firmato un contratto annuale da 1.5 milioni più bonus, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Franck Ribéry will officially become a new Salernitana player tomorrow. Medical in the morning – then he’s gonna sign until June 2022 for €1.5m salary net. 🇫🇷 #transfers

Ribéry stays in Serie A after last two seasons spent as Fiorentina player. pic.twitter.com/B07h3Gjf1s

