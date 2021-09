Vlahovic, 2021 da sogno: superato Mbappé, nel mirino altri tre bomber

Dusan Vlahovic supera Kylian Mbappé e mette il turbo: il suo 2021 è da sogno, nel mirino altri tre attaccanti.

Tre gol in tre partite di campionato. Così Dusan Vlahovic ha cominciato la stagione di Serie A 2021-22, superando tutti i rumors di calciomercato di agosto che lo vogliono lontano dalla Fiorentina. L’attaccante serbo è uno dei migliori del suo ruolo in Italia e di certo non lo scopriamo ora. Per tutto l’arco dell’anno ha dimostrato enormi doti atletiche e tecniche ed è riuscito a trascinare fuori dalla zona retrocessione la viola lo scorso anno.

Grazie ai suoi numerosi gol, Vlahovic ha un incredibile score che può solo incrementare e consacrarlo tra i migliori centravanti d’Europa. Le sue reti fanno sognare i tifosi della Fiorentina e lo portano tra i primi quattro migliori goleador dell’anno. Nel mirino Messi e Haaland, superato Mbappé.

Vlahovic, quarto marcatore del 2021: Messi e Haaland vicinissimi

Con le due reti su rigore contro l’Atalanta ha consegnato i tre punti alla sua squadra, ma soprattutto ha superato Kylian Mbappé, che nella stessa giornata ha siglato un gol in campionato. Vlahovic ha messo a segno 20 reti in Serie A dall’inizio del 2021, una in più al francese, ed è dietro solo a Messi, Haaland e l’inarrivabile Lewandowski.

L’attaccante del Borussia Dortmund ha registrato 22 marcature da inizio anno; l’argentino ha siglato 23 reti tra le cinque migliori leghe europee nello stesso arco di tempo; infine, il bomber della Polonia e del Bayern Monaco detiene il primato del 2021 con 30 reti. Ma mancano ancora molte partite e ovviamente la classifica cambierà continuamente. Nel frattempo Vlahovic mette nel mirino Messi e Haaland, non così distanti per reti segnate nell’anno solare.