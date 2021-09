Vittoria per Acerbi: lo splendido annuncio del difensore

Splendido annuncio da parte di Francesco Acerbi, difensore della Lazio: la Vittoria più bella del calciatore biancoceleste.

La notizia che tutti aspettavano da parte di Acerbi è arrivata: il calciatore della Lazio ha finalmente regalato a tutti i tifosi e ai suoi fan una grandissima gioia! No, stavolta non c’entra nulla il terreno di gioco. Il difensore laziale, campione d’Europa con l’Italia, è infatti reduce da una sconfitta contro il Milan con la sua Lazio e per il momento è focalizzato sul prossimo impegno in Europa League.

Non si tratta nemmeno della sua salute. Il calciatore ex Sassuolo ha da tempo sconfitto il suo male e in questo momento è in grandissima forma. La notizia più bella è riguarda invece una Vittoria, la più bella della sua vita.

Leggi anche -> Acerbi, leader di Lazio e Italia: chi è la bellissima moglie

Una notizia che cambia la vita a lui e alla sua famiglia: la compagna Claudia ha dato alla luce la sua prima figlia, Vittoria. Una gioia straordinaria che Francesco ha voluto condividere con tutti i suoi fan attraverso un primissimo scatto dall’ospedale pubblicato su Instagram, con un sorriso contagiosissimo.

Acerbi, nata la figlia Vittoria: la foto su Instagram

La vita di Acerbi è cambiata, ma in meglio. Finalmente il calciatore ha dato il benvenuto alla sua piccola Vittoria. Il lieto evento è stato annunciato dal difensore biancoceleste con uno splendido selfie su Instagram.

Il momento più importante nella vita dell’ex Sassuolo e Milan, che ha scelto questo nome non a caso. Dopo il trionfo agli Europei, non poteva esserci nome più indicato. D’altronde, la sua intera vita, costellata di sfide e di momenti anche drammatici, è stata una rincorsa continua alla vittoria. Quella vittoria che non doveva però arrivare sul campo di gioco, o non solo, ma nella vita. E che alla fine è arrivata.

Potrebbe interessarti -> I guariti del calcio: da Messi e Beckham, al tumore di Acerbi e Abidal

“Auguri fratello“, ha scritto subito Pepe Reina, complimentandosi con il suo compagno di squadra. Sono stati tanti i biancocelesti che hanno fatto gli auguri al Leone direttamente su Instagram, da Milinkovic a Luis Alberto e Luiz Felipe. Tra questi anche Ciro Immobile, che ha già dato alla piccola Vittoria un simpatico soprannome: “Benvenuta polpettina“. Che possa essere un riferimento alla hit neomelodica che ha accompagnato l’Italia nell’avventura a Euro 2020, Ma quale dieta me piacen’ ‘e purpett? Probabilmente sì.