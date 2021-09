Paul Pogba, lotta a tre per accaparrarsi il “polpo”: i dettagli

Nuove notizie sulla possibile partenza di Paul Pogba, tre squadre su di lui. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La stagione del Manchester United è partita decisamente bene. Al momento i Red devils si trovano in testa a pari merito con Everton, Liverpool e Chelsea. Se lo United sta andando così bene il merito è certamente da attribuire anche al Paul Pogba, che solo nell’ultima partita ha fatto due assist. Il polpo è un giocatore ammirato da molti club, che desiderano averlo con se in rosa. Già in quest’ultima sessione di mercato è girata la voce del suo possibile addio al Manchester United. Su di lui ci sono tre grandi club pronti a tutto per portarlo tra le proprie fila. Scopriamo insieme chi sono.

Paul Pogba nel mirino di tre big

Il giocatore classe 93 è attualmente in scadenza di contratto. Secondo alcune voci girate già nella sessione di mercato estive, vedevano il numero 6 del Manchester accostato al nome del Real Madrid, che avrebbe voluto prenderlo appunto a zero una volta terminato il contratto che lo legava ai red devils. Ad ora però non si sa ancora quale sia il suo futuro club, infatti ben altre due big hanno messo gli occhi su di lui, si tratta di PSG e della Juventus.

In Inghilterra inoltre corre una voce che vede anche una quarta ipotesi, ovvero quella del rinnovo con la sua attuale squadra. Il motivo di questa ipotesi è dovuta al fatto del rientro di Cr7 che avrebbe aumentato le possibilità di una nuova firma. Ma questa quarta idea è stata scartata dal fratello che spiega la situazione di Pogba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ronaldo discute col Manchester: “Non sono una cheerleader”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ajax, la maglia ispirata a Bob Marley è un caso: clamorosa decisione Uefa

Le parole del fratello

Secondo Mathias Pogba, Paul non avrebbe ancora deciso nulla per quanto riguarda il suo futuro. Adesso il giocatore classe 93 sta bene in Inghilterra e per il momento resterà. Insomma per la Juventus c’è ancora un barlume di speranza. Chissà che non decida di fare il percorso inverso fatto dal portoghese e tornare nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta.