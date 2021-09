Il Napoli perde un big: è ufficiale, out per oltre un mese

Napoli a rischio, gli azzurri perdono un giocatore fondamentale a centrocampo, scopriamo insieme di chi si tratta.

Il Napoli attualmente è a pieni punti, 9 su 9. Con tre vittorie si stabilisce al primo posto insieme a Roma e Milan. Luciano Spalletti arrivato proprio questa estatate, sembra star facendo molto bene, il tecnico di Certaldo ha già dato forma alla squadra anche se non sono arrivati tutti i giocatori da lui richiesti. Però la società azzurra non è stata con le mani in mano ed ha dato al tecnico ex Roma ed Inter, il meglio che poteva offrire. Scopriamo insieme chi è il giocatore che i partenopei rischiano di perdere per più di un mese.

Il giocatore che il Napoli rischia di perdere

Le competizioni delle nazionali sono sempre molto invitanti per i giocatori, un po’ meno per gli allenatori delle loro squadre di club. I prossimi impegni importanti per le nazionali sono: le qualificazioni ai mondiali, il mondiale in Quatar e la Coppa d’Africa. Per quest’ultima competizione i vari campionati non si fermeranno e quindi i giocatori convocati dovranno lasciare le loro squadre per poter giocare in nazionale. Un esempio è il Napoli che rischia di perdere il neo arrivato Frank Anguissa. Arrivato proprio nell’ultima sessione di mercato estiva a Napoli. Il classe 95 è un centrocampista ottimo per Spalletti che potrebbe perderlo per oltre un mese a causa della chiamata in nazionale. Infatti il centrocampista del Napoli è nel mirino del ct del Camerun, che vuole portarlo con lui in Coppa d’Africa.

Secondo Toni Conceicao, allenatore della nazionale di Anguissa, il giovane è un leader e vorrebbe portarlo con lui da dicembre a febbraio. Il classe 95 è un giocatore molto duttile e quindi può tornare comodo in molte occasioni per questo è considerato tanto appetibile da entrambi gli allenatori.