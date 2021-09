Federica Nargi come non l’avete mai vista: l’ex velina sorprende tutti – Video

Federica Nargi sorprende tutti i suoi follower con alcuni scatti: la compagni di Alessandro Matri è davvero irriconoscibile.

Dopo aver trascorso le vacanze in Grecia era tempo del ritorno in Italia. La compagna di Alessandro Matri è pronta per la sua nuova avventura televisiva. Mentre il futuro marito – secondo i rumors a breve ci saranno le nozze ufficiali – è impegnato su DAZN nei racconti della Serie A, Federica Nargi sarà protagonista su Rai 1 a partire dal prossimo weekend e per quelli successivi.

La bellissima ex velina ha sorpreso tutti i suoi seguaci con un video postato su Instagram: non crederete mai ai vostri occhi!

Federica Nargi è irriconoscibile! – VIDEO

La showgirl e modella romana sarà protagonista del cast della nuova edizione di “Tale e Quale show“. Nel programma televisivo condotto da Carlo Conti i concorrenti si sfideranno in cover e imitazioni del cantante con performance che devono ricordare il più possibile la versione originale. Negli anni, la trasmissione televisiva ha ottenuto grande successo e per questa nuova edizione sono previsti grandi colpi di scena. Ci sarà Federica Nargi, ma anche Alba Parietti, Stefania Orlando o ancora Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello.

Leggi anche >>> Il dramma di Diletta Leotta: “Pensavo che la mia vita fosse finita”



La fidanzata di Alessandro Matri ha postato sulle sue stories Instagram il video in sala trucco. Federica ha mostrato le prove con le truccatrici e ha incuriosito i suoi follower sul personaggio che interpreterà venerdì 17 settembre alla prima puntata di Tale e Quale show.