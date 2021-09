Cagliari, Mazzarri è appena arrivato ed è già da record

Dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Genoa, Semplici è stato esonerato dal Cagliari. Al suo posto arriva Mazzarri: l’uomo dai mille record.

Leonardo Semplici non è più l’allenatore del Cagliari. La società sarda lo ha comunicato proprio ieri sul suo sito internet: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra …”. Oggi alle 14, poi, le dichiarazioni del tecnico fiorentino su Instagram: “È stato per me un grande privilegio rappresentare questi colori e questa terra, grande come il dispiacere di non aver avuto la possibilità di proseguire il lavoro con la mia squadra …”.

Decisiva è stata la rimonta – da 2-0 a 2-3- subita in casa nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa. Al suo posto arriva Mazzarri, fermo dall’ultima esperienza con il Torino di un anno e mezzo fa. Questa mattina è arrivato l’annuncio sui canali ufficiali del Cagliari. Il tecnico livornese si è legato con il club sardo fino al 2024.

Cagliari, si riparte dall’esperienza di Mazzarri: ben 463 le panchine in Serie A – RECORD

Il Cagliari, dunque, riparte da Mazzarri. Un allenatore di grande esperienza “maturata ai massimi livelli, sia in ambito nazionale che internazionale”, come riportato nel comunicato ufficiale dei rossoblù. Sono ben 463 le panchine del tecnico ex Napoli e Inter in Serie A. Nessuno come lui dagli anni 2000.

Mazzarri, che, fra le altre cose, nella sua carriera da allenatore conta una Coppa Italia con il Napoli e due record di punti sempre con i partenopei, sarà accompagnato nella sua esperienza a Cagliari da Claudio Bellucci, come vice allenatore, Giuseppe Pondrelli, come preparatore atletico, Claudio Nitti e Cristian Guerrini, rispettivamente come collaboratore tecnico e match analyst.