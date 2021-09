Ibrahimovic, schiaffo allo sponsor: “Non servono a niente”

Zlatan Ibrahimovic posta una foto e un commento che non faranno felice il marchio: cosa ne penserà il suo sponsor?

Ogni volta che apre bocca o scrive sui social, il suo pensiero si trasforma in uno spunto di riflessione, e anche di critica. Ogni volta che mette piede in campo succede qualcosa. Che sia un gol, una giocata, la provocazione agli avversari o le urla ai compagni. Zlatan Ibrahimovic ha alzato il livello del Milan, inutile negarlo. Lo ha fatto a ritmo di reti e giocate, ma anche nella mentalità che ha portato in rossonero.

Contro la Lazio, al rientro dopo lo stop e una estate di lavoro, ha trasformato nel gol del raddoppio il primo pallone giocato. E poi nel finale ha alzato la squadra, impendendo alla Lazio di rendersi pericolosa. Per non farsi mancare nulla ha prima scambiato parole poco carine con Sarri, e poi ha portato un suo compagno davanti al tecnico biancoceleste, costringendolo a scusarsi per aver alzato un po’ i toni. Ora l’ultimo post di Ibrahimovic, che non farà di sicuro contento il suo sponsor.

Ibrahimovic, lo sponsor sarà contento? Ecco il post social

Ecco quindi che arriva l’ultima uscita social. Una foto del tocco vincente per il secondo gol con la Lazio. Fino a qui nulla di particolare, ma nel dettaglio si vedono le scarpe da calcio slacciate. E Zlatan commenta in maniera come sempre diretta e mai banale. “Le scarpe da calcio non fanno la differenza, sono i piedi che fanno la differenza”.

Quelle scarpe però hanno un marchio famosissimo. Forse il più conosciuto al mondo, che è sponsor di Ibrahimovic. Chissà cosa ne penserà la famosa casa delle parole di Zlatan, e se arriverà qualche rettifica. Difficile richiamare all’ordine Ibra, ma intanto i tifosi si scatenano. Fra chi attende la risposta del famoso marchio, chi sottolinea che il gol alla Lazio era semplice, e chi spera di vederlo in campo contro la Juve, Ibra fa discutere. E prova anche un certo gusto nel farlo.