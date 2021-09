Mario Rui, la splendida notizia in famiglia prima di Leicester-Napoli

Splendida notizia per Mario Rui e la sua famiglia poco prima del big match di Europa League: ma il terzino è in dubbio per Leicester-Napoli

In attesa della prima trasferta in Europa League, arriva una splendida notizia in casa Napoli La squadra è al momento impegnata nella rifinitura per la gara contro il Leicester, valida per la prima giornata del torneo continentale. E’ già scontro diretto, visto che le due squadre lottano per il primo posto in classifica.

Chi potrebbe essere assente alla sfida è Mario Rui, il quale deve smaltire ancora un infortunio alla caviglia avuto durante la sfida di campionato contro la Juventus. Ma il terzino portoghese sta vivendo giorni di gioia incredibili e non solo per la vittoria contro i bianconeri.

Mario Rui papà per la terza volta

Dopo a la vittoria sulla Juventus, Mario Rui ha avuto modo di festeggiare in famiglia per due volte. Infatti, il calciatore del Napoli è diventato nuovamente papà. La moglie Renata, dopo aver dato alla luce una bambina ed un bambino, era in attesa di una femminuccia, come annunciato sui social mesi fa.

Insomma, Mario sta vivendo giorni davvero particolari e sicuramente avrà voglia e modo di poter stare accanto alla sua compagna in un momento così speciale. Ora, però, l’obiettivo professionale principale del difensore azzurro è quello di recuperare la condizione fisica migliore, poiché la squadra resterebbe senza un terzino sinistro di ruolo. In questo avvio di stagione, nonostante le numerose richieste della piazza partenopea sull’acquisto di un nuovo esterno basso, Mario ha dimostrato di poter essere l’uomo giusto per Spalletti, allenatore già conosciutoai tempi della permanenza a Roma.