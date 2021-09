Calcio e tradimenti, altro che compagni di squadra: gli scandali più celebri

Storie celebri di scandali e tradimenti tra compagni di squadra: dai triangoli amorosi in Serie A a quelli in Premier League.

Non sempre nello spogliatoio di una squadra di calcio si respira un’aria serena. E non sempre è colpa di risultati negativi o sconfitte cocenti, quanto per alcuni rumors e indiscrezioni davvero imbarazzanti e scandalosi.

In più di una circostanza degli ultimi vent’anni sono scoppiate coppie a causa di tradimenti tra compagni di squadra di club o Nazionale. Veri e propri scandali che hanno fatto il giro del mondo e che hanno rotto amori e amicizie. Dal triangolo tra Wanda Nara, Mauro Icardi e Maxi Lopez a quel rapporto tra Terry e Bridge andato in frantumi per colpa di una cena.

Tradimenti e triangoli: (ex) compagni di squadra

Mauro Icardi e Maxi Lopez erano grandi amici ed erano compagni di squadra alla Sampdoria nella stagione 2012-13. L’ex attaccante del Catania era già fidanzato con Wanda Nara, modella argentina, con la quale aveva tre figli. Ma proprio in quella stagione scoppiò il flirt tra la donna e il giovanissimo bomber blucerchiato. Wanda e Maxi divorziarono nel 2013 dopo la fuga di notizie dello scandalo nello spogliatoio della Samp. Ovviamente i calciatori hanno rotto qualsiasi tipo di rapporto e ora Icardi vive a Parigi con la showgirl.

E’ celebre anche il tradimento di Mesut Ozil che flirtava con la fidanzata di un ex compagno dell’Under 21. L’ex difensore del Bayern Monaco Christian Lell scoprì tutto tramite le chat della sua ragazza: il famoso centrocampista di Real Madrid e Arsenal aveva intrapreso questa relazione con Melanie Rickinger. Lo scandalo suscitò molto scalpore in Germania e addirittura la donna descrisse Lell come un “pazzo totale”.

Sempre in Germania, sarebbe scoppiato un amore extraconiugale tra la moglie di Miro Klose e Patrick Owomoyela. Una storia che incrinò il rapporto tra lo storico attaccante della Nazionale tedesca e l’allora ex compagno di squadra al Werder Brema.

E’ celebre anche l’incredibile fuga d’amore dell’ex fidanzata di Kevin De Bruyne, che nel 2014 conobbe Courtois (all’epoca portiere dell’Atletico Madrid e compagno di Nazionale del centrocampista). Tra l’estremo difensore belga e la donna scoppiò un’amore passionale di una notte, e fu stesso Caroline Lijnen ha dichiarare che si trattò di una vendetta: “Kevin mi tradì con la mia migliore amica”.

Leggi anche >>> Mario Rui, la splendida notizia in famiglia prima di Leicester-Napoli

Ma uno dei triangoli amorosi più noti in tutta Europa fu quello tra John Terry e l’ex di Wayne Bridge. I due calciatori erano compagni di squadra al Chelsea e ottimi amici, quando però il capitano dei Blues decise di contattare ed uscire con la moglie dell’amico, tradendo due volte: la donna al suo fianco e Wayne. Il tradimento fu reso noto nel 2010 e costò al celebre difensore Terry la fascia da capitano della Nazionale: ct Capello fu costretto a declassarlo.