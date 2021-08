Sorteggi Europa League duri per Napoli e Lazio: il record che fa sperare

Sorteggi duri per Napoli e Lazio: in Europa League Spalletti se la vedrà con il Leicester, mentre Sarri pesca Marsiglia, Lokomotiv Mosca e Galatasaray.

Non ci sono gironi facili. E questo, con la riduzione della squadra e l’introduzione della Conference League sembrava un dato scontato. A Napoli e Lazio però non è andata benissimo. Spalletti ha infatti pescato il Leicester, forse la più delicata delle avversarie, in un girone che si completerà con Spartak Mosca e Legia. Alla Lazio è andata forse anche peggio. Sarri incrocerà il cammino del Galatasaray di Muslera, ex dell’incontro, oltre che la Lokomotiv Mosca e il Marsiglia. Un raggruppamento non semplicissimo, con un vecchio record che però fa ben sperare i tifosi biancocelesti.

Sorteggi Europa League: quel record di Inzaghi rimasto nella storia

Le italiane partono per vincere, inutile nasconderlo. Napoli e Lazio hanno le carte in regola per andare avanti in Europa League, e il primo ostacolo arriva da un’urna poco benevola. Spalletti non avrà vita facile con il Leicester e la Lokomotiv Mosca che ha una tifoseria caldissima tanto quanto quella del Legia, che in Italia creò danni importanti. Per Sarri le notizie non sono migliori, ma l’incrocio con il Marsiglia porta subito alla mente una partita storica. Era il 2000, e i francesi erano trascinati da De La Pena e Pires. Per i biancocelesti arrivò una vittoria incredibile con il record di Simone Inzaghi.

I francesi furono travolti dalla grande notte dell’attuale tecnico dell’Inter, che trascinò la squadra con un poker. Fino a quel momento ci era riuscito solo Marco Van Basten, e quelle quattro reti di cui 3 in 20 minuti, furono l’ennesimo ceffone al Marsiglia, che contro le italiane non ha una grande tradizione. Precedenti che fanno ben sperare ma che non sono tutto nel calcio. Sarri e Spalletti sono pronti a lanciare la sfida in Europa League. Ecco intanto tutti i gironi sorteggiati.