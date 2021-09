Lewandowski, è record clamoroso: Ronaldo, Messi e Mbappé staccati

Due reti per iniziare la Champions all’insegna dei record: Lewandowski stacca tutti in una particolare classifica.

Nell’estate dei clamorosi addii di Messi e Ronaldo, della trattativa fra Kane e il City e dei mal di pancia di Mbappé, il Bayern ha pensato solo a blindare i suoi talenti. Partendo da Robert Lewandowski. I tedeschi sanno di avere in casa la chiave per scardinare le difese. L’attaccante che ha superato Gerd Muller, con medie straordinarie e che viaggia ad un ritmo incessante.

Anche ieri, all’esordio in Champions nella nuova stagione, ha timbrato due volte il cartellino in casa del Barcellona, ripartendo da dove aveva lasciato. É ancora record, perché nelle medie degli ultimi anni, il bomber polacco non ha rivali. E i numeri, messi insieme, testimoniano che il suo valore sul mercato è inestimabile.

Lewandowski, due anni da re del gol: numeri incredibili ed è ancora record

I numeri nel calcio non sono forse tutto, ma danno l’effettiva dimensione di quanto un calciatore sia incisivo per la sua squadra. Robert Lewandowski è addirittura unico. Non solo per i gol e l’impatto devastante nell’aprire spazi ai compagni. Anche per le medie realizzative, che negli ultimi due anni rappresentano un bottino da non credere. Lewandowski ha stracciato tutti i record di gol.

Partendo dall’inizio della stagione 2009, fino ad arrivare al bis di ieri al Camp Nou, il polacco ha messo insieme 112 gol. Nello stesso periodo Ronaldo fra Juve e Manchester si è fermato a 76 come Mbappè, mentre Haaland ne ha segnati tre in meno del francese e del portoghese. Messi insegue. L’argentino ha infatti siglato 69 reti. Un dato incredibile per Lewandowski, che stacca i migliori bomber in circolazione di quasi 50 reti. Il Bayern lo ha blindato, e a giudicare dai numeri ha in mano l’attaccante probabilmente più forte al mondo.