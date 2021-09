Manchester United, Ronaldo va via: il motivo della drastica decisione

Drastica decisione per Cristiano Ronaldo dopo il suo ritorno al Manchester United: già costretto ad andare via!

Il Manchester United stecca la prima in Champions League, mentre Cristiano Ronaldo fa il suo segnando la sua terza rete alla seconda partita dal suo ritorno. Insomma, già viaggia con una media da stropicciarsi gli occhi. Ma è ancora presto, questo è solo l’inizio di una lunga ed intensa stagione.

Il portoghese deve trascinare i suoi nuovi compagni di squadra attraverso carisma, esperienza e le sue immense qualità tecniche. Ma per farlo, ha bisogno di riposare e vivere in un posto tranquillo. Motivo per cui Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno cambiato subito casa al loro arrivo in Inghilterra.

Cristiano Ronaldo svegliato dalle pecore: cambia casa!

Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l’attaccante del Manchester United è stato costretto a cambiare abitazione a causa dei rumori esterni. Il sonno è molto importante per gli atleti, in particolar modo per Cristiano Ronaldo che concilia la giusta e sana alimentazione a buone dormite. L’equilibrio tra questi due fattori determinano l’ottima condizione fisica e mentale del calciatore.

Leggi anche >>> Ibrahimovic, schiaffo allo sponsor: “Non servono a niente”



A disturbare il sonno del numero sette del Manchester United sarebbero state le pecore circostanti alla grande villa. In effetti, l’ormai ex casa di Cristiano Ronaldo era immersa in mezzo a campi e boschi, abitati anche da pecore molto rumorose sin dalle prime ore del mattino. Un problema non da poco per il calciatore e per la sua famiglia, costretta a lasciare la casa dal valore di tre milioni di sterline. “E’ stato deciso che era meglio se lui e la sua famiglia si trasferissero“, ha dichiarato una fonte a lui vicina. La sua nuova abitazione presenta un’enorme piscina, una sala cinema e un grande garage per le sue auto. Inoltre, è molto vicino ai locali che gli consentirebbero di vivere la movida: CR7 aspetta che l’entusiasmo del suo ritorno a Manchester svanisca, così da poter portare Georgina e i figli fuori.