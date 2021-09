Tremendo lutto per Aké del City: “Se n’è andato dopo il mio gol”

Un tremendo lutto ha colpito il Manchester City subito dopo la vittoria in Champions League contro il Lipisa: dramma per Nathan Aké.

Dalla gioia al dramma per il Manchester City. Subito dopo la vittoria per 6-3 nel match contro il Lipsia, per la prima di Champions League, la squadra inglese è stata colta da un tremendo lutto. A farne le spese, in particolare, uno degli eroi della vittoria della squadra allenata da Pep Guardiola: Nathan Aké.

Il giovane difensore ieri è stato grande protagonista nel rocambolesco match che ha visto gli inglesi sbancare all’Ethiad contro la squadra di proprietà della Red Bull. Proprio il difensore con un colpo di testa preciso e potente ha sbloccato il match dando il via a una delle gare più pirotecniche di questo turno di Champions.

Subito dopo il match il calciatore è stato però avvisato di un tremendo lutto: suo padre è morto pochi minuti dopo il suo gol, il primo della sua carriera in Champions. Lo ha annunciato lo stesso calciatore spiegando ai propri follower sui social quanto sia stato duro l’ultimo periodo per la sua vita proprio a causa dei problemi di salute del padre.

Morto il padre di Nathan Aké: la confessione del calciatore

Ha utilizzato Instagram Aké per rendere noto questo tremendo lutto che lo ha colpito. In una foto pubblicata sul suo account ufficiale, il difensore olandese di origini ivoriane ha spiegato che nelle scorse settimane ha vissuto i momenti più duri della sua vita. Suo padre è stato molto male. Purtroppo, non c’era più nulla da fare per lui. Non esisteva cura che potesse permettegli di salvarlo.

Il calciatore ha proseguito affermando di essere stato fortunato ad avere il supporto da parte della sua fidanzata, della sua famiglia e dei suoi amici. Altrimenti non avrebbe potuto reggere alla situazione. Il dramma si è alla fine consumato mentre era sul terreno di gioco: “Ieri dopo un periodo difficile ho segnato il mio primo gol in Champions, e solo pochi minuti dopo mio padre è scomparso in pace con mia madre e mio fratello al suo fianco“.

Forse era destino, ha aggiunto il ragazzo nel suo messaggio. Forse qualcuno ha voluto che il padre di Aké se ne andasse vedendolo giocare. Anzi, che se ne andasse nel momento in cui è stato più orgoglioso e felice per il proprio amato figlio. “So che sarai sempre con me, so che sarai senmpre nel mio cuore. Questo gol è per te“, ha concluso il difensore, che ha commosso tutti i suoi fan con parole cariche di emozione.