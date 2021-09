Chi è Rebekah Vardy, la wag ‘detestata’ dalle altre wag

Jamie Vardy è famoso non solo per i gol, ma anche per la moglie Rebekah Vardy: scopriamo insieme chi è.

Jamie Vardy non è un calciatore ‘normale’, e accanto a sé non poteva volere una donna ‘normale’. La sua consorte dal 2016 è Rebekah Vardy, la wag più chiacchierata e in parte odiata d’Inghilterra. Per vari motivi, a partire dalla sua sfacciataggine fino ad arrivare al cosiddetto Wag Gate, un caso che ha coinvolto anche la moglie di un altro grande bad boy inglese, Wayne Rooney.

Ma facciamo ordine. Nata il 17 febbraio 1982, Rebekah è una modella apprezzatissima nel Regno Unito, diventata famosa grazie ad alcune trasmissioni televisive. Madre di quattro figli avuti con tre uomini diversi, è cresciuta in un ambiente umile e in un contesto difficile, e questo è servito a fortificare il suo carattere.

“Le persone mi giudicano, ma non hanno idea di ciò che è stata la mia vita“, ha sbottato qualche tempo fa la bella Rebekah, denunciando il fatto di non aver avuto sua madre al suo fianco nel giorno del suo matrimonio, di essere rimasta incinta giovanissima e, probabilmente, di aver anche subito abusi sessuali da un amico di famiglia quando aveva 13 anni. Una vicenda, quest’ultima, di cui non ha mai voluto parlare apertamente. Ma cosa le ha inimicato il resto delle wag d’Inghilterra e anche tanti tifosi?

Cosa è successo tra Rebekah Vardy e la moglie di Rooney?

Difficilmente capita di ascoltare di litigi così clamorosi tra wag, ossia tra le mogli e le fidanzate dei calciatori. Ma il caso che ha coinvolto la signora Vardy e quella Rooney è stata a dir poco clamoroso. Tutto è iniziato quando nell’ottobre 2019 Coleen avrebbe accusato il Sun di riportare regolarmente le sue stories, riservate a una ristretta cerchia di amici, sui suoi canali e poi anche sulle sue colonne.

Qualcosa non quadrava per la moglie di Wayne, che ha quindi iniziato a indagare e ha scoperto che a ‘passare’ le notizie al tabloid sarebbe stata proprio Rebekah. Come ha fatto ha scoprirlo? Ha bloccato tutti gli account che la seguivano tranne uno e ha iniziato a postare storie false, poi riportate al tabloid da questo account ‘maligno’, proprio quello della signora Vardy.

La vicenda è presto finita in tribunale, con Rebekah che ha denunciato la moglie di Rooney per diffamazione. In tutto questo, il Sun ha mantenuto il riserbo sulla sua fonte. Com’è andata a finire questa vicenda? Per ora non è ancora stato scritto l’epilogo ufficiale, ma una cosa è certa. La fama di ‘spia’ non ha certo attirato molte amicizie alla signora Vardy.