Lautaro Martinez, a “lezione” con una leggenda argentina – FOTO

Lautaro Martinez passa una serata diversa a cena con amici: ma al tavolo assieme a Correa c’è anche una leggenda argentina.

L’Inter è uscita sconfitta contro il Real Madrid ma ora deve subito pensare al campionato e cercare di conquistare i tre punti, dopo il pareggio contro la Sampdoria. Ora iniziano gli impegni ravvicinati e Simone Inzaghi attende una risposta dai suoi ragazzi, nel momento delicato di inizio stagione, a seguito di una cocente sconfitta in Champions League dopo esser stati vicinissimi alla vittoria contro i blancos.

Il prossimo avversario dei nerazzurri è il Bologna di Mihajlovic, grande ex di questa sfida. E Lautaro Martinez ha approfittato di una sera libera per andare a cena con amici, tra cui una grande leggenda del calcio in Argentina, occupato di recente in Italia con un progetto in tv. Occasione per il Toro di chiedere qualche consiglio: chi meglio di lui sa come vincere uno scudetto in Italia.

Lautaro Martinez a cena con Diego Milito – FOTO

Diego Milito ha incontrato el Tucu Correa ed il Toro Lautaro Martinez, passando una serata a cena a chiacchierare evidentemente di Inter e Copa America. Infatti, proprio i due attaccanti nerarazzurri sono freschi vincitori del torneo continentale con la loro Argentina. Il Principe – così soprannominato prima del ritiro – non è mai riuscito a conquistare la Copa America con la sua Nazionale, ma è andato vicinissimo a vincerla nel 2007, riuscendo ad arrivare in finale contro il Brasile.

Diego è a Milano perché ha iniziato a collaborare con Prime Video per raccontare la Champions, da lui vinta con l’Inter allenato da Mourinho. E Lautaro ha avuto modo di rivedere da vicino e scambiare una chiacchierata con Milito, poco prima di un nuovo appuntamento in campionato. Magari l’ex bomber nerazzurro avrà dato consigli utili al numero 10. Consigli preziosi per fare il vero e proprio salto di qualità che quest’anno chiede la società.