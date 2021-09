Giorgia Rossi allerta i suoi follower: “Fate sempre attenzione…”

La conduttrice di DAZN dispensa consigli sui social: Giorgia Rossi allerta i suoi follower e dice di far attenzione ad alcuni dettagli.

Dopo la lunga esperienza a Mediaset, ora il capitolo impegnativo con DAZN. Giorgia Rossi è diventata – assieme a Diletta Leotta – il volto del broadcaster che trasmette l’intera Serie A a partire da questa stagione e per le prossime due. Insomma, la conduttrice romana ogni weekend racconterà il campionato italiano dal rettangolo di gioco, come ha sempre sognato di fare.

Appassionata di calcio, ma anche del look, Giorgia ha sempre dimostrato una certa eleganza davanti ai riflettori e alle fotocamere. Non è un caso che i follower sui social sono aumentati grazie alla sua popolarità e alla sua esposizione in tv. Ma quest’oggi, Rossi ha voluto condividere un consiglio ai suoi fan: ecco a cosa devono fare attenzione.

Giorgia Rossi è attenta ai dettagli – FOTO

In questo avvio di campionato, la meravigliosa presentatrice di DAZN ha messo in mostra tutte le sue più belle qualità fisiche, esaltate da splendidi abiti. In gonna o in jeans, con una t-shirt o una giacca di pelle, Giorgia Rossi dimostra di essere attenta al look da sfoggiare allo stadio, di fronte a migliaia di spettatori sulle tribune e quelli dai dispositivi elettronici che seguono il pre e post-partita.

E quest’oggi la conduttrice classe 1987 ha deciso di dare un consiglio di moda ai suoi follower: “Fate sempre attenzione ai dettagli. Sono quello che fanno la differenza“. Giorgia si riferisce chiaramente ai monili, dettagli che esaltano la bellezza delle donne.