Mourinho cambia casa: vivrà nella villa di un grande ex giallorosso

José Mourinho sorprende tutti e cambia idea sulla casa a Roma: non vivrà più a Palazzo Taverna, ma nella villa di un ex calciatore.

Mourinho cambia idea e sorprende tutti. Sembrava fatta per il suo trasloco nella residenza romana a Palazzo Taverna, storico edificio degli Orsini nel rione Ponte, a pochi passi da piazza Navona, nel cuore della Capitale. Secondo quanto riferito da fonti locali, l’allenatore aveva scelto un appartamento nel secondo piano dello stabile, una dimora super lussuosa che ha ospitato in passato anche Angelina Jolie e Brad Pitt.

E invece, lo Special One ha cambiato idea e ha spiazzato i paparazzi già pronti a fotografarlo nella sua residenza privata. Il tecnico portoghese ha infatti optato per una soluzione diversa. Non che si sia allontanato di troppo dal centro, ma ha scelto di spostarsi in un quartiere comodo ma leggermente decentrato. E comunque piuttosto lontano da Trigoria. Affrontare il traffico evidentemente non lo spaventa.

Ma dove è andato a vivere allora lo Special One? La notizia è stata riferita da ForzaRoma.info, e ancora una volta sorprende tutti. Il tecnico ha infatti deciso di prendere in affitto la villa di un grande ex romanista di anni piuttosto recenti.

Mourinho sceglie casa a Roma: è la villa di Aquilani

Mourinho abiterà nella casa di Alberto Aquilani. Il 37enne ex centrocampista, romano cresciuto nel vivaio della Roma ed esploso proprio in giallorosso, è attualmente allenatore della Primavera della Fiorentina. Non riesiede dunque stabilmente nella Capitale, e anche per questo ha potuto offrire la propria splendida dimora all’allenatore che più fa battere il suo cuore.

La villa di Aquilani si trova nel quartiere Parioli, uno dei preferiti della borghesia medio-alta romana, quartiere comodo e capace di offrire possibilità che rendono il tenore di vita degli abitanti qualitativamente ottimo. Per questo motivo l’allenatore portoghese ha cambiato idea, bloccando l’abitazione per tutta la durata del suo contratto con i giallorossi.

Una residenza di lusso mostrata in passato nelle storie Instagram anche da lady Aquilani, l’attrice Michela Quattrociocche. Qualche altro dettaglio? Oltre alle tante comodità che offre nelle sue vastissime camere, la casa ai Parioli si trova anche a pochi passi dalla casa romana di Ryan Friedkin. Un modo in più per stringere i rapporti e magari pianificare anche il prossimo mercato giallorosso.