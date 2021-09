Una Serie B di giovani: le migliori speranze da seguire

Giovani interessanti abbondano in Serie B, un torneo cadetto che lascia sempre grande spazio per i talenti del domani. Scopriamo quali potrebbero essere le rivelazioni.

La Serie B dà sempre grande spazio ai migliori giovani. Interessanti e abili, soprattutto in campo per merito e talento: tanti i tecnici che non possono farne a meno. In particolar modo, ci sono alcuni calciatori che sembrano già pronti per la massima categoria, nonostante abbiano ancora del rodaggio da fare.

Tra questi sicuramente Carnesecchi della Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta. È tra i giovani migliori della Serie B e non solo, alla sua terza stagione in cadetteria sta ancora dimostrando di essere uno tra gli elementi più interessanti del panorama italiano. In grigiorosso sogna i playoff e chissà anche l’approdo in Serie A, dove poi avrebbe uno spazio quanto mai meritato.

Chi punta alla massima serie è anche Pirola del Monza, di proprietà dell’Inter. Seconda stagione in Serie B, è un elemento under su cui puntare anche per il futuro. Può fare il difensore centrale oppure il laterale, giocando così in ogni schieramento difensivo. Versatile e polivalente, il futuro è certamente dalla sua parte se continuerà a maturare.

Tanti gli elementi difensivi, comunque, che hanno un grande appeal con la cadetteria, dimostrando come la seconda serie sia l’ideale per crescere in campo.

Dalla porta all’attacco: alcuni talenti in rampa di lancio

Tanta curiosità anche per altri portieri arrivati a dimostrare il loro valore dal Sassuolo. Che ha dato in prestito Russo all’Alessandria e Turati alla Reggina. Il primo ha già assaggiato la cadetteria con la stagione nell’Entella Chiavari, non fortunatissima dato l’ultimo posto maturato dai liguri. Turati, invece, ha già avuto i suoi momenti di gloria con due presenze accumulate in Serie A contro Juventus (e fu protagonista allo Stadium) e Cagliari.

È soprattutto il versante offensivo che merita la giusta considerazione. Il Como, addirittura, ha puntato su un trio in espansione che potrebbe davvero trovare la meritata consacrazione. Non è giovanissimo Cerri, che arriva dopo le tante panchine di Cagliari. Se ritrova con continuità la via del gol, sarà una sorta di acquisto proprio per il calcio italiano, insieme a La Gumina, gran talento ma poca continuità e spazio negli ultimi tempi. Curiosità anche per l’angolano Luvumbo, un idolo dalle sue parti ma che va visto in Italia per bene.

A Pisa, invece, è già esploso Lucca: tre gol in tre gare, comprese le attenzioni delle big italiane. A Cosenza, invece, occhio alla coppia Caso-Gori, già decisiva domenica scorsa contro il Vicenza.

Il Bologna, invece, ha preferito scegliere Cittadella e Crotone come approdi sicuri per due talenti già visti in Serie A. Okwonkwo in Veneto e Juwara in Calabria potranno avere la loro grande rivalsa. E proprio in rossoblù c’è Mulattieri, arrivato dall’Inter, che ha già dimostrato di poter dire la sua in cadetteria.