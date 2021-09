Tuchel sorprende tutti: il gesto del tecnico commuove i tifosi

Thomas Tuchel è un campione non solo sulla panchina, ma anche fuori dal campo: l’incredibile gesto di generosità per la domestica ha commosso i fan.

Per essere campioni, ma camponi veri, non basta fare magie sul terreno di gioco, o in panchina se si parla di allenatori. Bisogna saper far convivere la propria anima agonistica con un altissimo livello morale. C’è chi ci riesce meno, e chi invece sa anche superarsi, vincendo su tutti i campi, anche quello dell’umanità. Un caso esempio potrebbe essere quello di Thomas Tuchel. Quello che ha fatto per la sua domestica ha colpito nel profondo i fan.

Tecnico tedesco di indubbio talento, alla guida del Chelsea ormai da quasi un anno e in grado, in una manciata di mesi, di trasformare i Blues in una squadra in grado di raggiungere la finale di Champions 2021 e di battere il favoritissimo Manchester City di Guardiola, Tuchel ha saputo fare sorprendere i tifosi con un gesto straordinario.

Non è un caso che la sua storia sia diventata virale. Perché ci sono gesti che passano sotto silenzio, ma che valgono più di qualunque gol, qualunque acrobazia, qualunque trionfo conquistato sul terreno di gioco. Scopriamo insieme qual è stato il gesto che ha fatto entrare Tuchel per sempre nel cuore dei tifosi.

Tuchel cuore d’oro: l’aiuto alla domestica

La sua pazzesca storia è stata raccontata e confermata da RMC Sport, dopo essere diventata virale sui social. Pare che durante il periodo trascorso al Paris Saint-Germain, Thomas avesse assunto una domestica di origini filippine. Purtroppo ad uno dei figli di quest’ultima venne riscontrato in quel periodo un tremendo male.

Il piccolo aveva bisogno di un delicato intervento d’urgenza al cuore, ma la donna non aveva i soldi per poterlo pagare. Di fronte a questa vicenda che avrebbe potuto concludersi in tragedia, Thomas ha mostrato un gran cuore, e ha deciso di pagare personalmente le spese mediche del piccolo.

Un gesto nobile, certo, ma che non basta a rendere questa storia straordinaria. Dopo qualche tempo, infatti, Tuchel si è reso conto che la sua domestica voleva tornare a vivere nelle Filippine per riunirsi alla sua famiglia. Purtroppo però non poteva, in quanto non avrebbe avuto soldi con cui garantire un dignitoso tenore di vita ai suoi.

Ancora una volta in suo soccorso è così giunto proprio Tuchel, che poco prima di essere licenziato ha scelto di comprarle una casa nel suo Paese d’origine, di fatto permettendole di realizzare il suo sogno. Sono queste le storie che fanno di un uomo un campione. Non c’è Panchina d’oro o Champions League che tenga.