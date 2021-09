Duvan Zapata, i segreti di un bomber: dalla moglie al primo soprannome

Quello che non sai su Duvan Zapata: dalla splendida moglie al soprannome, tutti i segreti dell’attaccante della Dea.

Da anni è uno dei bomber più prolifici della nostra Serie A. Stiamo parlando di Duvan Zapata. Con il Napoli ha faticato a imporsi, ma ha saputo farsi rispettare dati tifosi azzurri e poi amare da quelli di Udinese, Sampdoria e soprattutto Atalanta. Nella Dea, è diventato grande, confermandosi un grande attaccante di livello europeo. Ma cosa c’è dietro il Duvan calciatore?

Uomo di sani principi, legatissimo alla famiglia, Zapata ha mostrato fin da ragazzo il suo talento e la sua fame di gol. Non a caso il suo primo soprannome è stato Ternero. Glielo diede uno dei suoi primi allenatori, Willy Rodriguez. Il motivo? per via del verso che faceva ogni volta che sbagliava un tiro in porta. Ternero vuol dire infatti ‘vitello innocuo ma brontolone’.

Come dicevamo, è molto legato alla sua famiglia e non a caso dedica ogni suo gol alla madre Elfa, scomparsa nel 2010. E, sempre parlando di parenti, è legatissimo a Cristian Zapata, ex Udinese, Milan e Genoa. Il motivo? Non è solo un omonimo, ma un cugino. Appassionato di serie tv, qualche anno fa criticò Narcos, ritenendolo un prodotto commerciale e non aderente alla realtà. E non facciamo fatica a credergli.

Duvan Zapata: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua sfera intima, Duvan è sposato dal 2018 con Diana Montano, detta Nana, psicologa laureata in amministrazione e organizzazione, amante di viaggi, del buon cibo, dei figli e ovviamente del suo Zapata. I due si sono conosciuti a Cali, come raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, grazie a un amico comune.

Diana non seguiva il calcio, e quando lui le chiese “Sai chi sono io?” rischiò di far naufragare la storia ancora prima di iniziarla. Alla fine cambiò però approccio e riuscì a conquistarle il cuore. Oggi sono felicissimi, hanno due figli, Dantzel e Dayton, e vivono a Bergamo, pienamente inseriti nel contesto.

Donna impegnatissima anche nel sociale, ha aperto la Fondazione, una scuola calcio per poter garantire un futuro ai ragazzi più giovani. Nel frattempo è diventata anche direttore creativo di una catena di abbigliamento femminile. Insomma, una persona speciale e molto attiva, in grado di rendere orgoglioso Duvan e di entrare totalmente nel cuore anche dei tifosi atalantini.