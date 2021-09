Ivan Perisic, non solo calcio: l’amore per la moglie Josipa e la passione inaspettata

La vita privata di Ivan Perisic: dalla moglie Josipa ai figli, fino alla splendida casa e alla passione per le arti marziali.

Di Ivan Perisic i tifosi dell’Inter hanno imparato ad apprezzare la corsa, la grinta, la cattiveria e le qualità che lo hanno reso uno dei migliori esterni della Serie A negli ultimi anni. Ma qual è il suo segreto? La grande professionalità, certo, ma anche un’armonia familiare invidiabile.

Chi è la moglie del buon Ivan? Si chiama Josipa Perisic ed è una delle wag nerazzurre più affascinanti ma anche più riservate. Nata a Spalato il 28 agosto, ha conosciuto il suo Ivan tra i banchi di scuola. Il loro amore è sbocciato presto, e i due non si sono più lasciati. Nel 2012 si sono sposati e hanno avuto nel giro di due anni due figli: Leonardo e Manuel, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2014.

Della sua vita prima e dopo il matrimonio non si conoscono molti dettagli. Su Instagram pubblica poche foto e sempre relative alla famiglia o al massimo a qualche uscita con le amiche, ma si fa apprezzare dai fan soprattutto per la grande riservatezza.

Dove abitano Ivan Perisic e la moglie?

Al di là della parentesi Bayern, Ivan e Josipa sono in tutto e per tutto cittadini milanesi dal 2015. I due vivono in un appartamento al diciannovesimo piano del Bosco Verticale, uno dei palazzi più lussuosi di Milano, in zona Garibaldi. Una casa diventata tristemente nota qualche anno fa per un colpo subito dalla coppia.

Il calciatore subì infatti il furto di tre orologi dal valore complessivo di circa 80mila euro, peraltro senza segni di effrazione. Una vicenda di cronaca che fece piuttosto rumore, anche se poi si è risolta nel silenzio più totale. Non conosciamo quale sia l’auto preferita di Perisic, che pure ne possiede certamente più d’una, ma attraverso i social è possibile scoprire altre sue passioni.

Ama certamente la birra, non in quantità eccessive, ma è lo sport la sua principale occupazione anche fuori dal campo. Gli piace moltissimo correre, ma non disdegna le arti marziali. Anzi, quando non si allena su un terreno di gioco è solito andare in palestra a praticare kick boxing. Tuttavia, il suo vero grande amore è quello per il basket, e ha dichiarato in passato che, se non avesse giocato a calcio, oggi sarebbe un cestista dell’NBA. Esagerato?