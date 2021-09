Allegri lo esclude ancora, de Ligt si consola con la bella AnneKee

Chi è AnneKee Molenaar, la bella fidanzata di Matthijs de Ligt che ha conquistato il cuore dei tifosi della Juve.

Non è iniziata nel migliore dei modi la terza stagione alla Juventus per Matthijs de Ligt. Per sua fortuna, a consolarlo ci pensa la fidanzata, l’amatissima AnneKee Molenaar. Se sul terreno di gioco le soddisfazioni tardano ad arrivare, per quello che avrebbe dovuto essere il grande acquisto della difesa bianconera in prospettiva per almeno sei o sette anni, nella vita privata la sua lunga ‘luna di miele’ con la splendida Annekee non conosce sosta.

Classe 1999, nata in Olanda sotto il segno della Vergine, AnneKee di professione fa la modella e non disdegna di mostrare il suo fisico anche sui social network. Su Instagram è una delle wag più amate tra quelle dei calciatori juventini di questo periodo. Bionda, alta, longilinea, sembra il ritratto dello stereotipo olandese, anche per la solarità che riesce a trasmettere con un semplice sorriso.

Amante dei viaggi, si mostra spesso in giro per le varie città che ha visitato con alcune delle sue migliori amiche ma anche con il suo amato Mattihjs. Le piacciono tantissimo anche i cani, e sui social non di rado mostra alcuni dei suoi cucciolini, quelli che rallegrano la loro casa torinese. Altre sue passioni? La cucina, le serie tv ma… non il calcio!

AnneKee Molenaar: l’amore per Torino della fidanzata di de Ligt

Nonostante l’avventura professionale di de Ligt alla Juventus non sia del tutto decollata per ora, AnneKee si sta godendo la sua vita in Italia, ed è totalmente innamorata di Torino. Lo ha confessato ai microfoni di Tuttosport nel 2020. La sua passione per il nostro paese è tale che ha scelto con Mattihjs di parlare in italiano almeno un’ora al giorno quando sono in casa.

Nella chiacchierata con il noto quotidiano torinese, la splendida modella ha anche parlato della loro vita durante il lockdown, che li ha messi a dura prova, come accaduto d’altronde a tutte le coppie del mondo. Fortunatamente ne sono usciti più forti di prima e ancora più vogliosi di vivere la loro vita appieno.

Insomma, se la fiducia di Allegri de Ligt dovrà guadagnarsela con il tempo, con grande calma e grande impegno, una cosa è certa: tornato a casa troverà sempre una persona speciale pronta a consolarlo dopo ogni delusione!