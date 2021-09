Dayane Mello, disavventura in tv per l’ex di Balotelli: “Via quel maniaco”

Brutta avventura televisiva in Brasile per Dayane Mello: l’ex di Balotelli vittima di molestie durante un programma.

Mentre in Italia è cominciato il Grande Fratello VIP con concorrenti che già danno spettacolo, in Brasile pochi giorni fa è partito Fazenda (la Fattoria). Un reality molto noto in Sud America, arrivato addirittura alla tredicesima edizione. Qui vi partecipa anche Dayane Mello, ex compagna di Mario Balotelli e celebre anche alla televisione italiana per aver partecipato al GF VIP, Isola dei Famosi e Pechino Express. Insomma, la modella brasiliana non riesce proprio ad essere lontana dalle sfide.

Purtroppo, durante questi primi giorni di trasmissione, a La Fazenda è accaduto un episodio increscioso, che anche in Italia sta facendo molto discutere, soprattutto tra le amiche di Dayane Mello. La donna è stata vittima di molestie durante la notte: ecco cos’è accaduto.

Dayane Mello molestata da un concorrente: interviene Salemi

L’indossatrice sudamericana è stata molestata durante la notte da uno dei concorrenti che ci ha provato senza tregua, toccandola e baciandola forzatamente nonostante i ripetuti no della ragazza. L’insistente uomo è il cantante brasiliano Nego do Borel e le sue avance sono state respinte da Dayane Mello. Tuttavia, l’artista ha reagito molto male ai “no” dell’ex compagna di SuperMario e ha lanciato un secchio contro il muro, sfiorando anche la donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

Leggi anche >>> “Ogni giorno è una sfida”: Roberto Baggio sorprende tutti ad Amici 21

Ovviamente, essendo un reality show, le telecamere hanno ripreso tutte le scene che stanno facendo il giro dei social, anche qui in Italia. Inoltre, dallo stesso account di Mello è stato diffuso un comunicato ed un video che spiega cos’è accaduto a La Fazenda. Tra i commenti anche l’amica di Dayane Giulia Salemi è intervenuta: “Siamo con te amore mio!! Fate squalificare quel maniaco subito“. Gli autori del programma tv starebbero valutando la squalifica del concorrente, viste le numerose lamentele dei telespettatori e l’atteggiamento molesto del cantante.