Udinese-Napoli, Spalletti recupera un titolare: chi è tornato tra i convocati

Buone notizie per Luciano Spalletti che ritrova un infortunato tra i convocati per Udinese-Napoli: ecco chi è stato inserito nella lista.

Arrivano buone notizie da Castel Volturno per i tifosi azzurri e soprattutto per migliaia di fantallenatori. Il Napoli sta preparando la sfida contro l’Udinese – ultima gara della quarta giornata di campionato – e Spalletti ha recuperato uno dei titolari esclusi nei match precedenti e appare già nella lista dei convocati.

Recuperato Mario Rui vittima di un infortunio contro la Juventus a fine partita e assente per la trasferta a Leicester, il mister ha diramato la lista ufficiale della rosa che sfiderà i bianconeri del Friuli e spicca una presenza inaspettata.

Udinese-Napoli, Meret torna tra i convocati

Recupero lampo, si potrebbe dire. Anche se per la maglia da titolare toccherà aspettare ancora un po’. Alex Meret torna tra i convocati per Udinese-Napoli, a tre settimane dal brutto infortunio procurato durante la sosta con la Nazionale. Si trattava di una frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare e si pensava dovesse stare fuori oltre un mese. Invece, il portiere azzurro brucia le tappe e riesce dopo quasi venti giorni ad essere a disposizione della squadra.

L’estremo difensore della Nazionale, nonché campione d’Europa, torna ad Udine dov’è stato lanciato prima di approdare in azzurro. Difficilmente Meret sarà schierato titolare da Spalletti per Udinese-Napoli, ma c’è fiducia per vederlo presto tra i pali. Negli ultimi giorni si è allenato lavorando su esercizi personalizzati in campo e per tale ragione non è ancora pronto per affrontare una sfida di campionato. Ma sta bene e questa è una buonissima notizia per tutto l’ambiente. Ancora fuori dai convocati, invece, Ghoulam e Mertens i quali stanno recuperando dai loro rispettivi infortuni.