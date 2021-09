West Ham come l’Inghilterra, Noble entra per il rigore e fa una figuraccia

In West-Ham-Manchester United di Premier League succede l’incredibile: come accaduto in finale degli Europei, un rigorista entra e sbaglia

In Inghilterra non imparano dai propri sbagli, verrebbe da dire. Dopo aver visto quanto successo agli Europei in finale tra la Nazionale dei Tre Leoni e l’Italia, il tecnico del West Ham David Moyes avrebbe dovuto pensar bene prima di inserire Noble in campo.

Sul risultato fermo sul 1-2 per il Manchester United, l’arbitro ha decretato un rigore per gli Hammers in pieno recupero. A quel punto, l’allenatore ha inserito a freddo Noble solo per battere il calcio di rigore. E il risultato è stato imbarazzante.

West Ham-Manchester United, “dramma” per Noble: rigore parato

All’Olimpic Stadium di Londra si compie un vero dramma sportivo per Mark Noble, difficile da dimenticare. Il West Ham ha subito un’incredibile rimonta, completata da Lingard al 89′. Ma proprio sullo scadere, il VAR ha concesso un calcio di rigore nei minuti di recupero per un fallo di mano di Luke Shaw. In un primo momento l’arbitro aveva lasciato proseguire, ma il tocco è stato decretato irregolare e quindi al 94′ David Moyes ha voluto far entrare il suo rigorista di fiducia, a freddo e senza neanche un minuto di gioco.

Mark Noble è entrato solo per battere il tiro dagli undici metri e sicuramente non lo dimenticherà facilmente. Il centrocampista ha calciato forte sulla sinistra del portiere, ma De Gea è stato bravo ad intuire l’angolo e parare il tiro dal dischetto. Mani sul volto per il giocatore inglese, nonché capitano degli Hammers. Disperazione e amarezza: era entrato solo per pareggiare la partita. Ma a Londra, ancora una volta, chi entra solo per i calci di rigore sbaglia. Dopo due mesi ritorna l’incubo in terra inglese. “Lol, tu sostituisci qualcuno per battere un rigore – scrive un utente sui social – Non ho mai capito questa cosa“. Si fa fatica a comprendere la scelta di Moyes. E’ il karma.