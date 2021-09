Avete mai visto le auto di Insigne: il suo garage vale una fortuna

Sportive, utilitarie, supercar extralusso: la collezione di auto di Insigne è incredibile. Provate a dare un’occhiata.

Corre in campo e fuori Lorenzo Insigne, che con il suo Napoli vuole mantenere il primato contro l’Udinese. Il calciatore continua intento a discutere il rinnovo nella sua squadra, in una città che lo ama molto e spera di vederlo a lungo in maglia azzurra. Lui con calma pensa al campo e ad alimentare le speranze in una stagione appena iniziata ma già ricca di soddisfazioni.

E nel tempo libero si dedica alla sua grande passione, quella per le auto sportive di lusso. Nel suo garage infatti custodisce gelosamente una collezioni unica, con pezzi bellissimi e di grandissimo valore. Suv, citycar, supercar. C’è proprio di tutto e per ogni esigenza. Provate un po’ a dare un’occhiata.

Insigne e le auto: un autosalone privato con esemplari unici e personalizzati

Partiamo dai mezzi per muoversi in città. Insigne ha una Peugeot 3008 e una Mini Countryman personalizzata con il suo numero di maglia. Fra i suv e i crossover ha collezionato una Ford e una Range Rover Bianca, anche questa personalizzata. Il suo vero amore però sono le super sportive, e alcuni modelli sono rarissimi e unici.

Ad esempio la Mercedes GT 63S da 639 cavalli del valore di circa 150 mila Euro. Poi la Ford Mustang, azzurra come i colori sociali del Napoli. Non poteva mancare la Lamborghini, in particolare la Huracan Evo da 640 cavalli che impiega meno di 3 secondi da 0 a 100. E infine la Ferrari 458 Italia, forse l’esemplare più bello nella collezione di Insigne, che di sicuro, vista la smisurata passione, non si fermerà qui.