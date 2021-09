Russia, show per il sorteggio del campo: il video del bizzarro metodo

In Russia accade l’impensabile: i capitani di Krylya Sovetov e Rostov giocano a morra cinese perché manca la moneta per il sorteggio.

Come accade nei parchetti o giù al palazzo tra bambini, per decidere palla o campo ad inizio partita tocca alla morra cinese. In Russia accade l’impensabile e non si tratta di una partita qualunque di terza categoria, bensì in Premier Liga.

Durante la sfida tra Krylya Sovetov e Rostov, valida per l’ottava giornata di campionato, i capitani hanno dovuto affrontarsi a morra cinese per decidere a chi dare palla e campo poiché l’arbitro non era fornito di monetina.

Krylia Sovetov-Rostov, il sorteggio a morra cinese – VIDEO

“Sasso-carta-forbici“. Chissà quante volte avrete giocato a questo simpatico gioco tra i banchi di scuola o tra amici per decidere qualcosa. In Russia, però, si gioca a morra cinese addirittura prima di una partita di calcio. E’ successo sabato 19 tra Krylya Sovetov e Rostov, con i due capitani protagonisti in mezzo al campo di questo show pre-partita.

Lloro con esto. Como el colegiado no tenía moneda, los capitanes de Krylia Sovetov y Rostov sortearon quién sacaba a piedra, papel o tijeras 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gbIrC7vgdO — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 20, 2021

Facce divertite tra arbitro e assistenti di gioco per la simpatica scenetta tra i due calciatori. Alla fine, un netto 0-3 concede il pallone ai padroni di casa del Krylya Sovetov, che poi ha vinto la partita dei novanta minuti per 4-2. Non c’è stata storia né a morra cinese, né a calcio. Insomma, il Rostov a perso su tutti i fronti.