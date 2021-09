Avete mai visto casa Osimhen: tutti i bomber del Napoli hanno vissuto lì

Osimhen segue la scia di altri storici bomber del Napoli: ecco la sua casa, in una zona in cui hanno vissuto altri grandi idoli del passato.

Osimhen a Napoli si è ambientato bene. Allenamenti, passeggiate e poi subito a casa. Poche uscite, scarse apparizioni. L’attaccante è concentrato sul campo, e dopo le reti in Europa, contro l’Udinese cerca conferme. E gol. Spalletti si fida del suo attaccante, così tanto da spendere parole importanti e da motivarlo in allenamento.

Lui risponde con una vita tutta dedicata al Napoli, ed ha scelto di vivere in un luogo che in passato ha accolto tutti gli storici bomber amati dal Napoli. Una lista incredibile di attaccanti che hanno fatto la storia del club.

Osimhen sulla scia degli storici bomber: ecco la casa in cui ha scelto di vivere

Scaramanzia o solo uno dei posti più belli di Napoli? Difficile dirlo, ma Osimhen ha scelto bene il luogo in cui vivere. L’attaccante nigeriano ha infatti trovato casa a Posillipo, e ogni tanto si vede passeggiare in Via Chiaia.

In quel luogo visse Giordano, prese casa Maradona. Anche Cavani passò da Lucrino alla collina di Posillipo, e la zona fu scelta in passato da Careca, Higuain, e adesso anche da Ospina e Koulibaly, che aiutano molto l’attaccante. Vivono tutti nella zona dei bomber, e a giudicare dalle carriere e dall’affetto dei napoletani, Posillipo ha sempre portato bene a chi ha scelto un posto meraviglioso per vivere l’esperienza a Napoli.