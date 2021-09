Fabio Caressa nella bufera, la frase a Melissa Satta sconvolge i fan – Foto

Fabio Caressa nella bufera per alcune frasi rivole a Melissa Satta durante la trasmissione Sky Calcio Club: l’indignazione dei fan.

Il programma della domenica sera tanto atteso da migliaia di abbonati Sky sta deludendo molti appassionati a causa di alcuni cambiamenti. Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa è finito nella bufera a causa dell’ultima puntata trasmessa in onda a causa di alcune frasi rivolte a Melissa Satta, giudicate sessiste e poco carine nei suoi confronti.

La modella è ormai diventata la spalla del conduttore e ospite fisso del tavolo. Dopo un’inizio complicato per la prima esperienza in un programma di questo tipo, Melissa dovrà superare anche questo ostacolo e la bufera social scatenata proprio da alcune espressioni imbarazzanti.

Caressa a Satta, la frase che indigna i fan

Il programma condotto dal giornalista romano dell’emittente satellitare è celebre per l’ultima parte, caratterizzata dal così detto “Senza giacca“. In quest’ultima fase del programma gli ospiti si tolgono fisicamente le proprie giacche per “sbottonarsi” metaforicamente e parlare con più libertà, con meno fronzoli. Tuttavia, durante la messa in onda Fabio Caressa avrebbe dichiarato a Melissa Satta: “Non voglio essere sessista, ma qui stiamo tutti aspettando il senza giacca…“. Il motivo di questa battuta è dettata dal fascino della modella seduta al tavolo con gli altri ospiti, ma ovviamente la frase non è passata inosservata e molti abbonati si sono indignati.

“Siamo seri?“, scrive qualche utente retoricamente.

“E’ diventata una sagra paesana“, suggerisce un altro utente di Twitter, commentando la nuova edizione di Sky Calcio Club. E non mancano le critiche all’emittente, che in questo ultimo periodo ha fatto alcuni tagli e alcune scelte redazionali.

Complimenti a #Caressa che guarda Melissa #Satta con abito trasparente e annuncia “Non vediamo l’ora del senza giacca”. Una brava giornalista come la @latarqui non poteva restare un minuto di più in questa sagra paesana che è diventato #skycalcioclub — antonio garofalo (@antogar78) September 19, 2021