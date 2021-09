Calciomercato Inter, per la difesa spunta un nuovo nome: di chi si tratta

Calciomercato Inter: le imminenti scadenze di Kolarov e Ranocchia hanno spinto la dirigenza neroazzurra a cercare un nuovo difensore centrale. Di chi si tratta.

Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno in autunno. Gli addii di Kolarov e Ranocchia a Giugno 2022 hanno spinto i vertici del club neroazzurro a cercare, fin da subito, un possibile sostituto. Certo il terzetto difensivo Skriniar, De Vrij, Bastoni, funziona alla perfezione, ma sarebbe impensabile decidere di iniziare la prossima stagione con il solo D’Ambrosio – peraltro un terzino adattato – pronto a far rifiatare uno di questi tre o a sostituirli in caso di squalifica o di infortunio.

Questa “caccia al difensore”, però, non è così semplice come sembra. Essere il centrale di una difesa a 3 non è uguale a giocare a 4. Una dimostrazione evidente l’ha data Skriniar nel primo anno di Conte, che più volte gli aveva preferito Godin, prima che lo slovacco si adattasse al nuovo asseto difensivo. Ecco, con Inzaghi la musica non è cambiata, l’Inter continua a giocare con il 352 e il profilo da cercare sul mercato è quello di un centrale con già diversi anni di difesa a 3 alle spalle. In questo senso l’obbiettivo individuato dalla società neroazzurra sembra perfetto. I dettagli di seguito.

Calciomercato Inter, primi sondaggi per Bremer del Torino

Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, anche nell’area avversaria, Glesion Bremer sembrerebbe il profilo perfetto per ciò di cui ha bisogno l’Inter. Il difensore brasiliano classe 1997 negli ultimi due anni si è guadagnato un posto da titolare nella difesa a tre del Torino, riuscendo, fra le altre cose, a realizzare 11 reti in appena 79 partite.

Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e i granata per lui chiederebbero una cifra non inferiore a 10-12 milioni. Un prezzo che i neroazzurri che sarebbero in grado di pagare, ma che potrebbe lievitare, in vista della concorrenza dei club di Premier che, già in quest’ultima sessione estiva, avevano mostrato interesse per il giocatore. Ovviamente, l’Inter non ha ancora avanzato alcuna offerta, si tratta solo di sondaggi informali, che, però, potrebbero trasformarsi in una trattativa concreta già da Gennaio.