Golden Boy: si stringe la forbice, ma i volti della Serie A sono ancora 3

Sono diventati 40 i nomi in lizza per vincere il Golden Boy. Di questi 3 giocano nel nostro campionato: di chi si tratta.

Si sfoltisce la lista dei candidati alla vittoria del Golden Boy, il premio assegnato da Tuttosport al miglior Under 21 d’Europa. Spetterà a una giuria di 40 giornalisti di calcio internazionale, in rappresentanza delle più autorevoli pubblicazioni di 22 nazioni europee, il compito decidere chi sarà, quest’anno, il successore di Erling Haaland, l’ultimo vincitore del premio.

Adesso i calciatori in lizza sono 40, tutti nati rigorosamente a partire dall’1 gennaio 2001. Fra questi sono presenti tutti i migliori talenti del calcio europeo, compreso il super favorito Pedri, titolare, ormai da un anno del Barcellona e della nazionale spagnola. In attesa della short list finale di metà ottobre, riportiamo di sotto l’elenco dei 40 giocatori ancora in corsa per vincere il premio.

Adeyemi (Salisburgo), Ati-Nouri (Wolverhampton), Berrenetxea (Athletic Club), Bellingham (Borussia Dortmund), Boadu (Monaco), Brobbey (Lipsia), Camavinga (Real Madrid), Cherki (Lione); Cho (Angers), Conceiçao (Porto), Ke Ketelaere (Bruges), Destanoglu (Besiktas), Doku (Rennes), Eric Garcia (Barcellona), Gil (Tottenham); Gonçaloramos (Benfica), Gravenberch (Ajax), Greenwood (Manchester United), Gvardiol (Lipsia), Ihattaren (Sampdoria), Ilaix Moriba (Lipsia), Kossounou (Bayer Leverkusen), Madueke (PSV), Mambimbi (Young Boys), Martinelli (Arsenal), Mudryk (Shakhtar Donetsk), Musiala (Bayern Monaco), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcellona), Piccoli (Atalanta), Yeremi Pino (Villarreal), Reyna (Borussia Dortmund), Saka (Arsenal), Saliba (Olympique Marsiglia), Satriano (Inter), Thomas (Leicester), Thuram-Ulien (Nizza), TImber (Ajax), Wirtz (Bayer Leverkusen), Zabarrnyj (Dinamo Kiev).

Golden Boy, chi sono i 3 giocatori di Serie A ancora in lizza

Poca Serie A, quest’anno, fra i candidati. Sono solo 3 i giocatori del nostro campionato ancora in corsa per vincere il premio di Tuttosport: Ihattaren, classe 2002 della Juventus, in prestito alla Sampdoria, Martin Satriano, classe 2001 dell’Inter, e Roberto Piccoli, classe 2001 dell’Atalanta.

Il primo, lo scorso anno, si è guadagnato la fiducia dei tifosi del PSV Eindhoven, totalizzando 3 gol e 2 assist in 29 presenze. Il secondo, invece, è stato protagonista di un ottimo precampionato con la squadra di Inzaghi, a cavallo tra il momento della cessione di Lukaku e quello dell’arrivo di Dzeko. Infine Piccoli, in prestito allo Spezia la scorsa stagione, ha già dimostrato di essere un attaccante affidabile, mettendo a segno 6 reti in 23 presenze con il club ligure, prima di essere richiamato dall’Atalanta per completare il pacchetto offensivo di quest’anno, al fianco di Muriel e Zapata.