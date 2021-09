Adani scioglie le riserve: la nuova avventura è una sorpresa

Lele Adani sceglie la prossima destinazione: grande sorpresa dopo l’annuncio della sua nuova avventura.

Dopo l’addio a Sky c’era attesa per capire quale sarebbe stata la nuova avventura di Lele Adani. L’ex calciatore in veste da commentatore divide, ma ai più appassionati piace per la sua grande capacità di raccontare il calcio. Entra dentro l’azione, la colora con espressioni accorate e una passione che si nota nei suoi commenti. L’addio all’emittente satellitare è stato condito da una serie di polemiche e da tante notizie filtrate su una nuova avventura. Adani però avrebbe sciolto le riserve, lasciando tutti a bocca aperta.

Lele Adani passa in Rai: ecco il programma che lo ospiterà

Niente Dazn, neanche Amazon o Mediaset. Le voci su un possibile approdo di Adani nelle tre grandi compagnie che sono entrate prepotentemente nel mondo del calcio sono state disattese. L’ex calciatore ha infatti deciso di accettare l’offerta della Rai, e sarà una delle figure di punta della stagione che è da poco iniziata. L’annuncio infatti ha finalmente fatto luce sul suo ruolo, che sarà importante nella televisione di stato.

Secondo il blog televisivo Davidemaggio.it, l’ex calciatore sarà opinionista al fianco di Marco Lollobrigida a Novantesimo minuto, storica trasmissione che va in onda alle 18.30 di domenica in Rai e che resta ancora un grande punto di riferimento per tutti gli amanti del calcio. L’opinionista non conferma, ma ormai la voce si è diffusa e la notizia dovrebbe essere a breve ufficializzata.