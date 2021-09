Juve, ancora guai per Allegri: un big salta la sfida con lo Spezia

Max Allegri costretto a fare i conti con una assenza pesante: contro lo Spezia alla Juve mancherà un calciatore fondamentale. E intanto l’allenatore spiega il suo sfogo.

Non c’è pace per Max Allegri. Dopo il delicatissimo avvio, mitigato solo dalla vittoria in Champions, il tecnico è nuovamente costretto a fare i conti con le cattive notizie. La partita con il Milan lascia in eredità non solo un pareggio che ha rimandato il primo successo in campionato, ma anche un’assenza pesante. Un big infatti salterà la sfida con lo Spezia, e ad annunciarlo è stato proprio il tecnico bianconero.

Juve, Allegri comunica la pesante assenza: ecco di chi si tratta

Scelte obbligate per Max Allegri, che in difesa ha gli uomini contatti nella sua Juve. Il tecnico ha infatti annunciato in conferenza stampa che Morata è recuperato per il match con lo Spezia, ma ha ufficializzato l’assenza di Giorgio Chiellini. Il difensore, sempre impiegato in una coppia con Bonucci che è un punto fermo per il tecnico, non sarà neanche nei convocati.

Leggi anche: Allegri lo esclude ancora, de Ligt si consola con la bella AnneKee

Il motivo? Una leggere febbre, che unita alle fatiche del match contro il Milan, lascia il centrale della nazionale fuori dai giochi. Allegri ha inoltre parlato della partenza delicata della squadra. “In questo momento non c’è da chiacchierare – ha affermato -, c’è solo da vincere. É normale che post partita uno sfogo posso averlo anche io che non sono di ferro. Anche se sono abbastanza lucido e distaccato. Era da 60 anni che non si partiva così male, bisogna vincere per vedere le cose diversamente”. E per farlo servirà una partita di spessore contro lo Spezia. Senza Chiellini, ma con De Ligt, che avrà l’occasione per riprendere in mano la difesa bianconera.