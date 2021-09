Diletta Leotta, le trasparenze incantano i follower: “E’ arte” – FOTO

Diletta Leotta sorprende i suoi follower con uno scatto magnifico: le trasparenze della sua maglietta incantano i fan.

La conduttrice di DAZN sorprende i suoi follower con uno scatto “artistico” a tutti gli effetti. Diletta Leotta si è fatta ritrarre in posa davanti ad dipinto su parete e ha postato l’immagine sui social scatenando i suoi seguaci.

La bellissima presentatrice siciliana ha lasciato da tempo la casa di Sky Sport per vivere da protagonista l’esperienza della Serie A sui campi di calcio. Con DAZN, Diletta ha avuto la possibilità di emergere ancor di più come personaggio di punta del broadcaster, andando a presentare i migliori match di campionato.

Diletta Leotta, la t-shirt fa sognare i fan – FOTO

La catanese classe 1991 ha condiviso uno scatto sul suo profilo social, ritraendosi con una canotta bianca che ha esaltato il suo decollete. La t-shirt di Diletta Leotta ha mostrato alcune trasparenze e l’indumento intimo scuro, dettagli che hanno infiammato i suoi fan.

La conduttrice di DAZN voleva mettere in evidenza il suo volto, ma soprattutto la parete artistica installata nel locale che ha visitato e mostrato nelle storie su Instagram. Di certa ispirazione impressionistica, Diletta mostra gusto anche per l’arte. Una donna dalle mille risorse. Per descrivere l’immagine postata, Leotta ha semplicemente scritto: “Arte“. Tanto è bastato per scatenare l’ironia dei suoi follower.