Milan Skriniar, il difensore-bomber che gira in city car

Tutti i segreti sulla vita privata di Milan Skriniar: dalla splendida fidanzata Barbora all’automobile, una vera city car.

Tra gli eroi dello scudetto 2020/21 dell’Inter, quello targato Antonio Conte, c’è anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco, da anni uno dei migliori interpreti del ruolo nel nostro campionato, insieme a Kalidou Koulibaly, è un idolo assoluto del tifo nerazzurro. E non solo per le sue performance al limite della perfezione e condite spesso da reti, ma anche per una moglie capace di far girar la testa.

A Milano con il difensore vive infatti anche la consorte Barbora Hroncekova. Modella slovacca follemente innamorato del suo Milan, seguito ovunque, anche nel suo periodo alla Sampdoria, è nata il 20 dicembre 1997. Tra le sue grandi passioni ci sono il suo cane Baby, i viaggi, le uscite con le amiche ma anche e soprattutto la figlia Charlotte, primogenita della coppia, nata nel 2020.

Formosa ed estramente sensuale, non di rado sui suoi social pubblica scatti hot relativi alla sua vita privata, in particolare ai suoi momenti di totale relax. Se vuoi seguirla, però, sappi che sarai obbligato a chiederle il permesso. Il suo profilo, che vanta oltre 50mila follower, è infatti privato.

Skriniar, non solo la fidanzata: anche l’auto fa impazzire i tifosi

Skriniar e la sua fidanzata Barbora vivono a Milano e nel 2020 hanno cambiato casa, probabilmente per trasferirsi in un’abitazione che potesse essere più adatta alle loro nuove esigenze di genitori. Ma non è tanto la casa del difensore a far chiacchierare i tifosi, quanto invece la sua automobile.

L’ex Sampdoria, infatti, possiede diverse auto, come si può vedere anche sui suoi profili social. Quella che però negli anni nerazzurri ha utilizzato più spesso non è una fuoriserie o una extra-sportiva, e nememno un’auto di lusso. Niente Ferrari, Lamborghini, Porsche o Maserati. Lo slovacco preferisce girare con una Mini Cooper. Un esemplare comunque sportivo e personalizzato con una targa in cui compare la sua sigla, MS37.

Ma come mai ha scelto come numero per la sua carriera proprio il 37. Non c’è ovviamente collegamento con la sua data di nascita. Semplicemente, in Slovacchia aveva il numero 3, ma gli piaceva molto il 17. Il problema è che, arrivato in Italia, alla Samp trovò entrambi occupati. Decise così di fare un mix e di prendersi il 37, che da allora è diventato il suo numero preferito.