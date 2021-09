Sara Scaperrotta, ex di Zaniolo e madre del suo primo figlio, si è laureata: la dedica ha emozionato i fan.

A Nicolò Zaniolo poco viene perdonato. Al calciatore della Roma è bastato un ko, il primo stagionale per i giallorossi, per tornare nuovamente nel mirino della critica di una parte della tifoseria, che non ha apprezzato in questi anni alcuni suoi comportamenti fuori dal campo. Ma fortunatamente a regalargli qualche gioia è il privato. E in particolare la sua grande ex Sara Scaperrotta.

Nonostante si siano lasciati, i due sono rimasti in buoni rapporti per poter far sì che il figlio possa ricevere l’affetto di entrambi i genitori nel corso della sua vita. E di certo avrà fatto molto piacere al trequartista giallorosso vedere che la splendida Sara Scaperrotta si è laureata, dimostrandosi ancora una volta davvero in gamba.

Tra l’altro, dopo la nascita del figlio Tommaso, i due avevano fatto parlare di sé per un riavvicinamento. Nicolò nel giorno della nascita era subito corso in ospedale per starle accanto e nei giorni successivi erano stati avvistati insieme. Il gossip si era fermato lì, ma la dedica speciale di Sara quest’oggi ha fatto riaccendere i fari sulla loro situazione, e ha emozionato i fan.

Sara Scaperrotta festeggia la laurea: la dedica per Zaniolo junior

“Felicità“. Con questa parola la bella Sara ha festeggiato sui social la sua laurea. mostrandosi in una foto con il braccio l’amato figlio Tommaso. La splendida bionda, amatissima dai tifosi della Roma, si è laureata alla Sapienza dopo aver completato il corso di Scienza della moda e del costume. E non ha potuto fare a meno di celebrare sui social questo traguardo, prendendosi anche i complimenti di lady Pastore.

A rendere ancora più speciale il suo traguardo è il fatto che sia stato raggiunto dopo la nascita del piccolo Tommaso. Da ragazza madre, la laurea ha assunto un sapore ancora più speciale, e lo ha sottolineato con queste parole nelle storie Instagram: “Primo traguardo con te“.

E Zaniolo? In pubblico il calciatore della Roma non ha ancora mostrato la sua gioia, ma è certo che qualche gesto importante verso la madre di suo figlio l’avrà fatto. Chissà che dopo la laurea non possa scoccare tra loro il tanto atteso ritorno di fiamma.