Zaniolo corre in ospedale, ma per un lieto evento – FOTO

Nicolò Zaniolo è volato in ospedale, ma stavolta non per un infortunio: il calciatore è andato a conoscere il suo primo figlio.

Zaniolo è corso ancora una volta in ospedale. Stavolta però a spingere il 22enne a recarsi in una clinica non è stato uno dei numerosi infortuni che lo ha flagellato in questi anni, bensì il più lieto degli eventi: la nascita del suo primogenito. Tommaso, il figlio avuto dalla sua ex Sara Scaperrotta, è nato il 23 luglio, e Zaniolo non poteva non correre ad abbracciararlo, nonostante il rapporto difficile con la madre.

Così, il calciatore ha chiesto al tecnico Mourinho il permesso di poter saltare l’allenamento, e dopo aver ricevuto l’ok si è recato di corsa all’ospedale Villa San Pietro per abbracciare il piccolo Tommaso. Un’emozione incredibile raccontata attraverso un post su Instagram: “Benvenuto al mondo amore della mia vita“.

Il lieto evento è stato anche l’occasione per un riavvicinamento improvviso tra Nicolò e Sara. I due non si vedevano dallo scorso autunno, stando ai rumor di gossip, nonostante la ragazza più volte abbia ammesso dimostrato di essere rimasta molto legata al romanista. Che possa essere proprio la nascita del piccolo Tommaso la spinta per un riavvicinamento definitivo?

Nicolò Zaniolo: la foto con il figlio Tommaso su Instagram

Se la corsa di Zaniolo in ospedale è servita a riaccendere le voci di gossip sulla sua vita privata, i primi scatti del calciatore con il piccolo Tommaso hanno entusiasmato anche tutti i suoi follower, compresi i tanti compagni di squadra o ex compagni che lo seguono sui social.

Tra i primi a fargli i complimenti non poteva non esserci il suo capitano, Edin Dzeko, che ha commentato con due emoji. Tanti cuori da parte di Pjanic e Moise Kean. E se qualcuno scherza, invitandolo a chiamare il bambino José, molti altri invitano caldamente Nicolò a restare vicino a Sara: “Congratulazioni soprattutto alla mamma, non la lasciare sola per favore. Tu figlio sarà la tua vita, vivetelo, è la cosa più bella del mondo“.

Qualcuno va anche oltre e gli consiglia in maniera vivace di prendersi le sue responsabilità: “Tratta la donna che hai messo incinta con rispetto!“. Tutti, o quasi, sperano dunque in un ritorno di fiamma tra Nicolò e Sara, o almeno in un vero riavvicinamento. Vedremo se i due riusciranno a risolvere i loro problemi.