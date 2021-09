Barcellona sempre più in crisi: Koeman abbandona la conferenza stampa

Il Barcellona sempre più nei guai: in conferenza stampa Ronald Koeman lascia i giornalisti a bocca aperta.

Otto punti in 4 partite, 6 di distacco dalla capolista Atletico Madrid e 5 dal Real. Il campionato è ancora aperto per il Barcellona, ma nell’estate dell’addio di Messi, e di un ridimensionamento dettato dalla crisi economica del club, le prestazioni in campo alimentano le paure dei tifosi. Non solo, perché il clima in casa blaugrana non sembra sereno, e anche le recenti esternazioni di Koeman lo dimostrano. Il tecnico non ha avuto a disposizione la rosa che si aspettava, e la sua squadra ne risente.

“Rambo” ha provato a gettare acqua sul fuoco, ma nella conferenza stampa odierna ha lasciato i giornalisti a bocca aperta. Poche parole, e poi un gesto che la dice lunga sulle sensazioni che si vivono in casa del Barcellona.

Koeman lascia tutti a bocca aperta in conferenza stampa: il Barcellona è in difficoltà

C’era attesa per la conferenza stampa di Ronald Koeman, e i temi erano già chiari. Dai problemi della rosa, ai dubbi sul alcuni innesti, apparsi forse non all’altezza di una maglia che pesa tanto. Il tecnico si è accomodato davanti ai giornalisti comunicando che non avrebbe risposto alle domande. Ha affidato il suo pensiero e quello del club ad una nota, letta fra lo stupore dei presenti.

“Il club è in un momento di ristrutturazione – ha affermato – e ci vuole tempo. I giovani possono percorrere le orme di Xavi e Iniesta in pochi anni, ma ci vuole pazienza. Non possiamo attenderci miracoli in Champions League. C’è bisogno anche dell’aiuto della stampa, perchè è già accaduto e questo processo del club merita di essere sostenuto. I tifosi lo stanno facendo e ne siamo molto contenti”. Poche parole, uno sguardo ai giornalisti e poi via subito. Koeman abbandona la conferenza stampa e si concentra sul campo, per preparare la delicata trasferta di domani in casa del Cadice.