I segreti di Joao Pedro: una moglie splendida e due amici di grande talento

Due grandi campioni per amici e una moglie bellissima: Joao Pedro fra amicizie, casa e un Cagliari che dipende da lui.

Joao Pedro è ormai idolo di Cagliari. Non solo per le reti, i record, le giocate che illuminano la squadra e infiammano il già caldo pubblico sardo. Il brasiliano è ormai una bandiera, che ha messo i rossoblu anche davanti alle lusinghe di altri club e ad importanti offerte. Cagliari è casa sua. E lui risponde a suon di gol e grandi prestazioni.

Una crescita esponenziale nelle prestazioni e nella capacità di caricarsi addosso la squadra anche nei momenti più delicati. Frutto di una stabilità familiare, della serenità di un attaccante concentratissimo sul campo, e forse anche dei consigli di due amici che hanno vinto tantissimo. Già 4 reti in altrettante partite in questa stagione, 16 in quella passata e addirittura 18 in quella ancora precedente. L’obiettivo è migliorare il suo record, e chissà se avrà chiesto consiglio ad uno dei calciatori più amati del brasile.

Joao Pedro non si separa mai dalla moglie ed è legatissimo a due grandi campioni

Uno dei segreti di Joao Pedro è la splendida moglie Alessandra Chiariello, che in passato raccontò i segreti di un amore sbocciato a prima vista. I due sono inseparabili, hanno avuto due figli e sono innamoratissimi. Alessandra è uno dei segreti dell’attaccante, così attaccato al Cagliari da portare la moglie a dire che l’unico difetto del calciatore è la dedizione completa e l’amore viscerale al suo lavoro.

Un’altra curiosità di Joao Pedro è l’amicizia con due grandi calciatori brasiliani. Non solo Coutinho, ma anche con Neymar. I tre giocavano insieme, vivevano da inseparabili da giovani. Viaggi, trasferte, ore condivise sul campo ogni giorno.

Leggi anche: Sarri contro Chiffi: l’allenatore pronto a querelare l’arbitro, il motivo

Di Neymar Joao Pedro disse che in allenamento segnava anche 10 gol a partita, e che già da giovanissimo finì immediatamente in prima squadra. Quel legame però non si è mai spezzato, e nonostante due club diversi, Joao Pedro segna quanto il connazionale, ed è ormai idolo di Cagliari.