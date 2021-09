Juventus, incidente stradale per il centrocampista: le condizioni – FOTO

Il calciatore della Juve distrugge nuovamente la sua Ferrari nell’incidente: era già accaduto. Ecco i danni al bolide di Maranello.

Pericolo scampato e paura in casa Juventus dopo l’incidente che ha coinvolto oggi un calciatore bianconero. Si stava recando al J Medical prima dell’impatto con la sua Ferrari, che ha riportato diversi danni. Non sono stati resi noti i motivi dell’impatto, ma il calciatore sta bene e non ha riportato alcun problema dopo lo spiacevole imprevisto.

Era già accaduto prima del suo arrivo in bianconero, e sempre con una Ferrari. Il centrocampista, in Spagna, andò a sbattere contro un lampione rischiando seriamente di farsi male. Ci è ricascato, ma per fortuna le conseguenze non sono state gravi.

Juventus, incidente in Ferrari per Arthur: il centrocampista sta bene

Il protagonista è Arthur, ancora ai box dopo l’infortunio e l’intervento. Proprio per una visita di controllo di routine, il brasiliano si stava recando al J Medical. Poi l’impatto e i danni allo splendido esemplare di Ferrari che il calciatore guida tra le strade di Torino. Il calciatore è infatti vittima della collisione. Non ha colpe e neanche problemi fisici di alcuna natura.

Tutta la fiancata dell’auto però è danneggiata così come si evince dalle fotografie. Intanto il recupero del calciatore sembra proseguire bene, e fra due settimane potrebbe tornare a disposizione di Allegri, che proprio a centrocampo attende rinforzi.

