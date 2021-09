Melissa Satta tra calcio e bellezza: l’annuncio sul nuovo talent show

Melissa Satta sbarca su RAI 2 con un nuovo talent show dedicato alla bellezza: l’annuncio della modella italiana.

Non solo Sky. Melissa Satta è ospite fisso del programma di Fabio Caressa in onda ogni domenica sera dopo il posticipo. L’avvio al tavolo del Club non è stato dei migliori per due ragioni. Prima le critiche degli abbonati sulla sua competenza, che invece preferirebbero una figura professionale; poi la battuta del conduttore nell’ultima puntata, che ha suscitato imbarazzo tra gli appassionati del programma televisivo.

Insomma, Melissa Satta sarà chiamata ad una dura prova durante l’intera stagione calcistica, ma non è il solo ostacolo da superare. Infatti, l’ex compagna del calciatore Kevin Prince Boateng sarà conduttrice del primo talent show dedicato alla bellezza. E quest’oggi è arrivato un annuncio ufficiale della modella.

Melissa Satta presenta il logo di Missione Beauty – FOTO

Nuova esperienza per la conduttrice italo-americana, di famiglia sarda ma nata a Boston. Lei si dividerà tra calcio e bellezza. Melissa è stata giocatrice a livelli agonistici, prima di lasciare il pallone per dedicarsi alla moda e allo spettacolo. Insomma, calcio e bellezza. E così, dal 30 settembre sbarca su RAI 2 con Missione Beauty, primo talent show sulle professioni di make-up artist e hair-stylist.

Questo show televisivo prevede otto aspiranti truccatori ed otto aspiranti parrucchieri. Ovviamente, non mancheranno i giudici che saranno parte del cast del talent show: Manuele Mameli, Guido Taroni, Elisa Rampi. Si tratta di tre esperti di moda, di make up ed hair style. Dunque, Satta ha annunciato sui social il nuovo studio ed il logo della prima edizione di Missione Beauty che andrà in onda a fine settembre e decreterà la prima coppia vincitrice di un nuovissimo ed originale talent.