Fabio Cannavaro lascia la Cina: tutte le curiosità sull’ex Pallone d’oro

Fabio Cannavaro dice addio alla Cina e torna in Europa: moglie, fratello, casa, tutto quello che non sai sul campione del mondo.

Ci sono calciatori che diventano icone. Fabio Cannavaro è uno di questi. Dal 2006, è diventato il simbolo dell’Italia campione del mondo, dell’Italia del calcio capace di sacrificarsi e stringere i denti per raggiungere traguardi che sembravano impossibili. Difensore da Pallone d’oro, l’ex capitano azzurro in questi giorni ha rescisso il contratto che lo legava al Guangzhou ed è pronto ad abbandonare la Cina per tornare in Europa.

Nato a Napoli il 13 settembre 1973 sotto il segno della Vergine, Fabio ha raggiunto l’acme della sua vita vincendo la Coppa del mondo nei Mondiali 2006. Un trionfo che lo ha consegnato alla leggenda. Ma nella sua vita ha ricevuto tantissime altre gioie, anche nel privato.

Soddisfazioni enormi le ha avute dal matrimonio, ad esempio. Sua moglie è Daniela Arenoso. I due si sono conosciuti nel 1990 grazie a un amico comune, Alfredo. Da lì, non si sono più lasciati. Le nozze vennero celebrate nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, ma Daniela gli è rimasto accanto ovunque, da Napoli a Parma, da Milano a Torino, da Madrid agli Emirati e anche in Cina. Un’unione straordinaria, la loro, che ha portato alla nascita dei suoi tre figli: Andrea, Christian e Martina.

Fabio Cannavaro: la figlia Martina e la casa a Posillipo

Fratello maggiore di Paolo Cannavaro, a sua volta ex difensore e capitano del Napoli, Fabio è diventato famoso sui social negli ultimi anni non solo per il suo account Instagram, dove mostra immagini della sua vita lavorativa ma anche professionale, ma anche per la figlia. Martina Cannavaro non è una star, ma quasi. Blogger, amante del buon cibo e della moda, ha conquistato tantissimi fan grazie a molti scatti sensuali.

Ma dove vive Fabio Cannavaro? Ovviamente negli ultimi hanno ha passato gran parte del suo tempo in Cina, ma possiede più di una casa. Una di queste, una splendida villa di Posillipo, è diventata famosa per alcune vicende di cronaca, in particolare pe runa violazione dei sigilli che costò cara al calciatore.

Leggenda di livello mondiale, nel 2009 è stato inserito nella squadra ideale del decennio dal Sun, e nel 2014 è entrato nella Hall of Fame dei giocatori italiani. Al di fuori dello sport, ha fatto anche una comparsa da attore nel film Volesse il cielo di Vincenzo Salemme, insieme agli amici e colleghi Vincenzo Montella e Ciro Ferrara. Con l’ex difensore della Juve, suo idolo da ragazzino, ha anche fondato un’associazione che si occupa di aiutare i ragazzi dei quartieri disagiati di Napoli. Insomma, un campione sul campo ma anche fuori.